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المنتخب الجزائري للدراجات يدخل معسكر تحضيري مطلع شهر يناير المقبل 

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
المنتخب الجزائري للدراجات يدخل معسكر تحضيري مطلع شهر يناير المقبل 

الجزائر - يدخل المنتخب الجزائري أكابر للدراجات في معسكر تحضيري مطلع شهر يناير المقبل تحسبا للمنافسات الدولية المقررة في 2021، على غرار البطولة الافريقية وطواف الجزائر والألعاب الاولمبية وكأس إفريقيا شهر سبتمبر بوهران.

وبحسب ما نشرته الاتحادية الجزائرية للدراجات عبر صفحتها على "فايسبوك"، فإن التربص سيجري بإحدى الولايات التالية : باتنة، بسكرة أو ورقلة، على أن يتم الاختيار على أساس الظروف التي يتوفر عليها كل مركز.

وسيكون هذا التربص موسعا أمام الرياضيين حيث سيتم استدعاء أيضا بعض الدراجين تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط  وهران-2022.

إقرأ أيضا: دراجات : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة

يذكر أن المنتخب الوطني كان قد انهى معسكرا تحضيريا يوم أمس السبت ببسكرة خصص للتحضير البدني وتمرينات السرعة  والقوة، في غياب دراجين اثنين ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وتكون الفريق الوطني خلال هذا التربص من عز الدين لعقاب - يوسف رقيقي - نسيم سعيدي - عبد الرحمان منصوري-  حمزة منصوري - أيوب سحيري و محمد نهاري.

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المنتخب الجزائري للدراجات يدخل معسكر تحضيري مطلع شهر يناير المقبل 
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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