Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كأس الكونفدرالية الافريقية : إجراء مباراة اتحاد الدرك - شبيبة القبائل يوم 22 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 14:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات
كأس الكونفدرالية الافريقية : إجراء مباراة اتحاد الدرك - شبيبة القبائل يوم 22 ديسمبر

الجزائر - تمت برمجة لقاء اتحاد الدرك (النيجر) أمام شبيبة القبائل، لحساب ذهاب الدور الاول من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر بملعب "الجنرال سيني كونتشي" بالعاصمة نيامي (سا 30ر15 بتوقيت الجزائر)، حسب ما اعلن عنه ممثل الجزائر في المنافسة القارية اليوم الأحد.

وسيدير هذه المباراة طاقم تحكيم من نيجيريا يقوده قادري أولالادي أديبيمبي، بمساعدة عبد المجيد أولايدي و بيتر ايجيجي أوغوو. أما الحكم الرابع فهو ساليسو بشير.

وأعفيت الشبيبة، التي تعود للمنافسة القارية بعد غياب خمس سنوات، من لقاءات الدور التمهيدي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لوفاق سطيف، ممثل الجزائر الآخر في كأس الكونفدرالية.

 إقرأ أيضا: رابطة أبطال افريقيا (الدور التمهيدي - إياب) : شباب بلوزداد و مولودية الجزائر من أجل حسم التأهل

وتجرى مواجهة الاياب بملعب "اول نوفمبر" بتيزي وزو يوم 5 أو 6 يناير القادم.

وتأهل ممثل النيجر الى هذا الدور على حساب نادي ييلين اولمبيك المالي (ذهاب : 1-0، اياب : 1-1).

من جهته، يحل وفاق سطيف، متصدر البطولة حاليا، ضيفا على رونيسانس التشادي، بالعاصمة نجامينا لحساب ذهاب نفس الدور.

كلـمات مفتـاحيــة :
كأس الكونفدرالية الافريقية : إجراء مباراة اتحاد الدرك - شبيبة القبائل يوم 22 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 14:38     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.13

عطار يشيد بالجهود المبذولة من طرف الدول العربية المصدرة للبترول في اطار اتفاق "اوبك+"

20.12.13

المنتخب الجزائري للدراجات يدخل معسكر تحضيري مطلع شهر يناير المقبل 

20.12.13

الصحراء الغربية: صفقة ترامب مع المغرب انتهاك للقوانين الدولية (حزب العمال التونسي)

20.12.13

قرار وزاري مشترك يحدد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلقة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل

20.12.13

مسؤول إسباني يذكر بلاده بمسؤولياتها اتجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

20.12.13

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول تعزيز واجهة (علم-سياسة) من أجل نهضة خضراء بمنطقة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.09

مظاهرات 11 ديسمبر حدث مفصلي للشعب الجزائري ولكل الشعوب المقاومة للاستعمار

20.12.08

نيابة محكمة ذراع الميزان (تيزي وزو): سبب وفاة الطفل حساني يانيس هو اختناق ميكانيكي

20.12.11

نشاطات متنوعة بغرب البلاد إحياء الذكرى الـ 60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

20.12.11

الطارف : تدشين نصب تذكاري تكريما لرئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد

20.12.12

الجزائر تجدد التأكيد أن النزاع في الصحراء الغربية "مسألة تصفية استعمار"

20.12.11

جيجل : انهيار صخري بالطريق الوطني رقم 43 دون تسجيل خسائر