كأس الكونفدرالية الافريقية : إجراء مباراة اتحاد الدرك - شبيبة القبائل يوم 22 ديسمبر

الجزائر - تمت برمجة لقاء اتحاد الدرك (النيجر) أمام شبيبة القبائل، لحساب ذهاب الدور الاول من كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، يوم الثلاثاء 22 ديسمبر بملعب "الجنرال سيني كونتشي" بالعاصمة نيامي (سا 30ر15 بتوقيت الجزائر)، حسب ما اعلن عنه ممثل الجزائر في المنافسة القارية اليوم الأحد.

وسيدير هذه المباراة طاقم تحكيم من نيجيريا يقوده قادري أولالادي أديبيمبي، بمساعدة عبد المجيد أولايدي و بيتر ايجيجي أوغوو. أما الحكم الرابع فهو ساليسو بشير.

وأعفيت الشبيبة، التي تعود للمنافسة القارية بعد غياب خمس سنوات، من لقاءات الدور التمهيدي، وهو الأمر نفسه بالنسبة لوفاق سطيف، ممثل الجزائر الآخر في كأس الكونفدرالية.

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وتأهل ممثل النيجر الى هذا الدور على حساب نادي ييلين اولمبيك المالي (ذهاب : 1-0، اياب : 1-1).

من جهته، يحل وفاق سطيف، متصدر البطولة حاليا، ضيفا على رونيسانس التشادي، بالعاصمة نجامينا لحساب ذهاب نفس الدور.