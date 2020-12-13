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شطرنج/البطولة العربية المفتوحة للشباب : تسع ميداليات للجزائر من بينها ثلاث ذهبيات

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرات
شطرنج/البطولة العربية المفتوحة للشباب : تسع ميداليات للجزائر من بينها ثلاث ذهبيات

الجزائر - توجت الجزائر بتسع ميداليات (3 ذهب, 4 فضة و 2 برونز) خلال المرحلة النهائية للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج لدى الشباب, التي جرت يومي الجمعة والسبت عن بعد.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب أمين أشرشور (أقل من 6 سنوات), سوسن عيساني (أقل من 8 سنوات) و منال نصر (أقل من 16 سنة).

أما الميداليات الفضية فقد حققها كل من نايلة نور رمول (أقل من 10 سنوات), عبد الجليل بيدي (أقل من 14 سنة), شهرزاد جرود (أقل من 14 سنة) ولينة نصر (أقل من 20 سنة), في الوقت الذي اكتفى فيه كل من محمد وليد بلاتير (أقل من 12 سنة) ونسرين بوبندير (أقل من 12 سنة) بالميدالية البرونزية.

وشاركت الجزائر في هذه البطولة العربية المفتوحة ب30 رياضيا (14 تأهلوا من التصفيات و16 اختارتهم الاتحادية الجزائرية للشطرنج), حيث جرت المنافسة وفق النظام السويسري من 11 جولة و تبلغ الفترة الزمنية المحددة للمباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة.

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وعرفت هذه التظاهرة مشاركة 21 دولة عربية (أكثر من 800 رياضي لدى الذكور و الاناث) في فئات أقل من 6 و 8 و 10 سنوات و 12 و 14 و 16 و 18 و 20 سنة.

آخر تعديل على الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 13:35
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شطرنج/البطولة العربية المفتوحة للشباب : تسع ميداليات للجزائر من بينها ثلاث ذهبيات
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 12:49     الفئـة : رياضــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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