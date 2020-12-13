جيدو / البطولة الافريقية: المصارعون الجزائريون من أجل حصد "أكبر عدد من النقاط" المؤهلة للأولمبياد

الجزائر- يدخل المنتخب الجزائري للجيدو الطبعة ال41 من البطولة الافريقية (أكابر) المقررة بمدغشقر من 17 الى 20 ديسمبر, والتي يشارك فيها بستة مصارعين فقط بدلا من 18 , بنية "حصد أكبر عدد من النقاط" أملا في اقتطاع تأشيرة الألعاب الاولمبية بطوكيو.

ويتعلق الأمر بفتحي نورين (- 73 كلغ), عبد الرحمن بن عمادي (- 90 كلغ) و محمد سفيان بلرقعة (+ 100 كلغ) عند الرجال, بالاضافة الى أمينة بلقاضي (- 63 كلغ), كوثر وعلال (- 78 كلغ) وصونيا عسلة (+ 78 كلغ) لدى السيدات.

وصرح المدير الفني الوطني للاتحادية الجزائرية للجيدو, سليم بوطبشة ل"واج" :

"كان من المقرر أن نشارك بفريق كامل يضم 18 مصارعا منهم 9 سيدات, لكن بالنظر الى المبلغ الكبير الذي كان سيكلفه التنقل, سيما التذاكر, اضطررنا الى تقليص التعداد", وسط تذمر كبير خلفه هذا "الاقصاء" لدى الرياضيين.

وحسب مصدر من الاتحادية, فإن مبلغ التذاكر فقط كان سيكلف خزينة الاتحادية قرابة 1.3 مليار سنتيم, أي 42.5 مليون سنتيم للفرد الواحد, وهي قيمة "تتجاوز القدرات المالية للفيدرالية".

و أضاف بوطبشة : "كنا نريد أخذ أكبر عدد من الرياضيين من الذين يتمتعون بمستوى جيد, لكن الظروف دفعتنا الى اختيار المصارعين الذين يحتلون أحسن المراكز الاولمبية, لكي لا نضيع الموعد المؤهل الى اولمبياد طوكيو",مشيرا أن الوفد الجزائري, الذي كان من المقرر أن يطير الى أنتاناناريفو, تقلص من خلال شطب بعض الاسماء على غرار المدرب المساعد, الطبيب, الحكمين و رئيس الوفد.

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وفيما يخص الأهداف المسطرة, فقد عبر المدير الفني عن تفاؤله, بالرغم من الوضع الصعب بسبب جائحة كورونا التي أرغمت العناصر الوطنية على التحضير بالجزائر والغياب عن دورات دولية.

و أفاد أيضا : "في أنتاناناريفو, هناك العديد من النقاط, لذا سنشارك من أجل حصد أكبر عدد من النقاط للارتقاء في الترتيب الأولمبي أملا في انتزاع تذكرة التأهل الى ألعاب طوكيو المقبلة".

وفضلا عن منافسات الفردي, تشارك الجزائر في النزالات المختلطة (3×3) التي هي بدورها معتمدة في الأولمبياد.

وتحسبا للموعد القاري, أجرى المنتخبان الوطنيان (رجال - سيدات) عددا من التربصات آخرها اختتم أول أمس الجمعة بمركز تحضير الفرق الوطنية بالسويدانية (الجزائر).

ويرتقب تسجيل مشاركة واسعة للرياضيين الأفارقة في هذا المحفل القاري, بالنظر الى الاهمية البالغة التي تكتسيها الطبعة ال41 للبطولة الافريقية.