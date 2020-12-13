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وفاة لاعب كرة القدم الجزائري أيمن مزيان

  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرات

وهران - توفي ليلة السبت لاعب كرة القدم أيمن مزيان عن عمر يناهز 25 سنة إثر جلطة دماغية, حسب ما علم يوم الأحد لدى النادي الذي ترعرع فيه, سريع المحمدية, الناشط في بطولة القسم الثاني هواة للمجموعة الغربية.

وكان الفقيد قد نقل إلى المركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور بن زرجب" لوهران بعد تعرضه لجلطة دماغية منذ ثلاثة أيام, حيث خضع لعملية جراحية على مستوى الرأس ليبقى بعدها تحت العناية المركزة, قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

و أوضح نفس المصدر بأن جنازة اللاعب ستقام بعد صلاة الظهر اليوم بمقبرة "سيدي عبد القادر" بالمحمدية (ولاية معسكر).

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ولعب مزيان, الذي ينشط في وسط الميدان الدفاعي, لكافة الأصناف الصغرى لسريع المحمدية (القسم الثالث) ثم لخمسة مواسم مع الفريق الأول, قبل أن يشد بعدها الرحال نحو فريق شباب بن باديس, من نفس المستوى, أين لعب لموسمين هناك, ثم تقمص في مرحلة إياب الموسم الفارط ألوان نادي مستقبل سيدي عبد المومن الناشط في بطولة ما بين الجهات.

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وفاة لاعب كرة القدم الجزائري أيمن مزيان
  أدرج يـوم : الأحد, 13 كانون1/ديسمبر 2020 12:39     الفئـة : رياضــة     قراءة : 9 مرة   شارك

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