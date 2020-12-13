الرابطة الأولى/اتحاد بلعباس : "استقالة جماعية" للطاقم المسير

وهران - قرر الطاقم المسير لاتحاد بلعباس بقيادة المدير العام عباس مرسلي تقديم "استقالة جماعية" على خلفية "المشاكل الكبيرة" التي تواجه النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم, حسب ما أعلن عنه الأخير يوم الأحد.

وينوي عباس مرسلي ومساعديه إيداع كامل الملفات الإدارية لفريقهم لدى مصالح السلطات الولائية "خلال الساعات المقبلة", وفق ما ذكره المعنيون على الصفحة الرسمية للاتحاد ب"فايسبوك".

و أضاف نفس المصدر بأنه تقرر أيضا فسخ عقد المدرب اليامين بوغرارة الذي يقاطع تشكيلته منذ عشرة أيام احتجاجا على عدم تأهيل لاعبيه الجدد, وعددهم 13 عنصرا, للمشاركة في المقابلات الرسمية لأبناء ''المكرة".

ولعب نادي الغرب الجزائري مبارياته الثلاث الأولى برسم البطولة بتشكيلة مدعمة بعدد كبير من لاعبي الفريق الرديف فضلا عن ما بقي من لاعبي تشكيلة الموسم الفارط. لكن الفريق لم يحرز إلا على نقطة واحدة جلبها من تنقله إلى برج بوعريريج (1-1) خلال الجولة الثانية, قبل أن ينهزم على ميدانه في مباراتيه أمام مولودية الجزائر (2-1) ووفاق سطيف (2-0), ما جعله يحتل الصف الأخير في الترتيب.

وفشلت إدارة الاتحاد في الحصول على إجازات لاعبيها الجدد بسبب ديون النادي تجاه لاعبين سابقين اشتكوه لدى لجنة المنازعات, وبلغت ما قيمته 53 مليون دج, وفق ما كان قد صرح به في وقت سابق المدير العام للنادي. هذا الأخير تأسف "لتواصل تجميد الإعانة المالية للسلطات المحلية والمقدرة بنحو 50 مليون دج, وكذا عدم تسديد الممول الرئيسي للنادي (نفطال) للشطر الأول من الإعانة المتفق عليها" بعد توقيع الطرفين في سبتمبر المنصرم على عقد إشهاري جديد.