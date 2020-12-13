سباحة : نتائج الاختبار التقويمي أثبتت تصاعد تحضيرات العناصر الوطنية

وشهد الاختبار التقويمي مشاركة سبعة سباحين من بينهم خمس فتيات, يتقدمهم الثنائي المعني بالتأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو-2020, عبد الله عرجون و أنيس جاب الله, الذي استأنف التدريبات منذ أربعة أشهر. بالإضافة إلى كل من نسرين مجاهد, إيمان زيتوني, ليليا ميدوني, ريمة بن منصور و سارة الطهاوي, اللائي استأنفن التدريبات منذ شهرين والمعنيات بالمشاركة في البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة جنوب إفريقيا-2021 و البطولة العربية للسباحة (أكابر) الجزائر-2021.

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وفي حديث مع "وأج", صرح بن عبد الرحمان: "كمديرية فنية, نحن سعداء بالنتائج التي حققتها عناصر المنتخب الوطني بالنظر إلى الظروف الخاصة التي عاشتها هذه السنة بسبب جائحة كورونا. صراحة, لم أتوقع أن يحققوا أحسن أزمنتهم بعد توقف اضطراري عن التدريبات تراوح بين خمسة وسبعة أشهر كاملة".

و أضاف: "كل العناصر أبلت البلاء الحسن, فعلى سبيل المثال حطم جاب الله الرقم القياسي الوطني لسباق 400 سباحة حرة بواقع 3 د 49 ثا 53 ج, لكنه لن يحتسب لأن المنافسة لا تحمل الطابع الرسمي. ناهيك عن تواجدهم جميعا في فترة كثافة التدريبات, حيث تدربوا بصفة عادية في الحصة الصباحية ثم خاضوا الاختبار في المساء وهو مؤشر إيجابي".