سباحة : نتائج الاختبار التقويمي أثبتت تصاعد تحضيرات العناصر الوطنية

وشهد الاختبار التقويمي مشاركة سبعة سباحين من بينهم خمس فتيات, يتقدمهم الثنائي المعني بالتأهل إلى الألعاب الأولمبية طوكيو-2020, عبد الله عرجون و أنيس جاب الله, الذي استأنف التدريبات منذ أربعة أشهر. بالإضافة إلى كل من نسرين مجاهد, إيمان زيتوني, ليليا ميدوني, ريمة بن منصور و سارة الطهاوي, اللائي استأنفن التدريبات منذ شهرين والمعنيات بالمشاركة في البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة جنوب إفريقيا-2021 و البطولة العربية للسباحة (أكابر) الجزائر-2021.
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وفي حديث مع "وأج", صرح بن عبد الرحمان: "كمديرية فنية, نحن سعداء بالنتائج التي حققتها عناصر المنتخب الوطني بالنظر إلى الظروف الخاصة التي عاشتها هذه السنة بسبب جائحة كورونا. صراحة, لم أتوقع أن يحققوا أحسن أزمنتهم بعد توقف اضطراري عن التدريبات تراوح بين خمسة وسبعة أشهر كاملة".
و أضاف: "كل العناصر أبلت البلاء الحسن, فعلى سبيل المثال حطم جاب الله الرقم القياسي الوطني لسباق 400 سباحة حرة بواقع 3 د 49 ثا 53 ج, لكنه لن يحتسب لأن المنافسة لا تحمل الطابع الرسمي. ناهيك عن تواجدهم جميعا في فترة كثافة التدريبات, حيث تدربوا بصفة عادية في الحصة الصباحية ثم خاضوا الاختبار في المساء وهو مؤشر إيجابي".
وعلى ضوء النتائج المحققة خلال هذا الاختبار التقويمي, ستمر عناصر المنتخب الوطني إلى المرحلة الثانية من التحضيرات التي ستتضمن تدريبات متنوعة بين الحوض الكبير (50 م) لمسبح "5 جويلية" الأولمبي والحوض الصغير لمسبح القبة, وفق المصدر ذاته.
و أوضح مدير المنتخبات الوطنية قائلا: "هدفنا من خلال هذا الاختبار هو قياس درجة تحضيرات الرياضيين حتى نعطي الضوء الأخضر لزيادة الوتيرة عبر المرور إلى العمل بالحوض الكبير أيضا بعدما تلقينا الترخيص للتدرب بمسبح 5 جولية".
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وبخصوص بقية سباحي النخبة, قال بن عبد الرحمان: "سيتم إطلاق المجموعة الثالثة التي تتشكل من 54 سباحا من رابطة ولاية الجزائر و ينتمون جميعا إلى المنتخبات الوطنية, بعدما تحصلنا على ترخيص من وزارة الشباب والرياضة لاستغلال مسابح 5 جويلية وسوناطراك وكذا سيدي امحمد. ناهيك عن انطلاق تدريبات مجموعة من السابحين المنتمين للمنتخب, موزعين عبر ثماني ولايات وهي الجزائر, البليدة, وهران, بومرداس, سطيف, الشلف, تلمسان ومعسكر, حيث تحصي النخبة الوطنية 123 سباح دولي".
للتذكير, يسعى جاب الله لتحقيق الحد الأدنى "ب" في 800 متر سباحة حرة المؤهل إلى الأولمبياد (يتواجد على بعد بضعة أجزاء من المائة), بينما يهدف عرجون لكسب الحد الأدنى "أ" بعدما ضمن الحد الأدنى "ب" في 100 و 200 متر على الظهر.
وهو نفس الهدف الذي يطمح إليه جواد سيود (حد أدنى "ب" في 200 متر 4 سباحات), في حين اقتطع أسامة سحنون الحد الأدنى "أ" في 50 و 100 متر سباحة حرة.