وفاق سطيف ينفرد بالريادة و بلعباس يعاني

الجزائر- أكد وفاق سطيف نواياه في لعب الأدوار الأولى هذا الموسم بعد فوزه على مضيفه اتحاد بلعباس (2-0), ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن مطارديه المباشرين, بينما كانت نتيجة التعادل السمة الأبرز بواقع 7 تعادلات في 10 مقابلات خلال الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي جرت يومي الجمعة و السبت.

فقد نجح وفاق سطيف في تحقيق أفضل مكسب خلال هذه الجولة, بفوزه خارج الديار على اتحاد بلعباس بثنائية دون رد (2-0), حيث سجل للزوار كل من غشة (د 14) و لعوافي (د 59), ليعود "الوفاق" بالزاد الكامل ويصبح الفريق الوحيد الذي حقق فوزين (خارج الديار) من أصل ثلاث مباريات في بداية هذا الموسم الجديد.

هذا الفوز الثمين خارج الديار سمح لأبناء المدرب التونسي نبيل كوكي الانفراد بكرسي الريادة برصيد 7 نقاط, مؤكدا نواياه الحقيقية في لعب الأدوار الأولى هذا الموسم.

بالمقابل يبدو أن المشاكل التي يتخبط فيها اتحاد بلعباس أثرت على مردود التشكيلة التي تعرضت لهزيمتين في ظرف أربعة أيام وتعادل من أصل ثلاث مقابلات, ليتذيل "العباسية" سلم الترتيب بنقطة وحيدة.

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أما المباريات الثلاثة الاخرى في برنامج اليوم السبت, فانتهت جميعها بالتعادل السلبي (0-0) بعد ان عجز المهاجمون في تسجيل ادنى هدف. فاتحاد الجزائر لم يتمكن من تشغيل عداد الانتصارات بمناسبة تنقله لمعقل وداد تلمسان الذي يبحث أيضا عن أول فوز بمناسبة عودته إلى قسم الأضواء, في حين سمحت نقطة التعادل لكل من اتحاد بسكرة (الثاني, 5 نقاط) و أولمبي الشلف (الرابع, 4 نقاط) بالبقاء ضمن كوكبة الطليعة في الترتيب العام للمحترف الأول.

وخلال افتتاح لقاءات الجولة الثالثة أمس الجمعة, استهل شباب بلوزداد حملة الدفاع عن لقبه بطريقة "مدوية" بتفوقه العريض على مضيفه شبيبة القبائل (3-0), في مواجهة "كلاسيكية", ناهيك عن تحقيق الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة, أول فوز له في قسم الأضواء منذ 33 عاما من الغياب, وتأتى ذلك على حساب ضيفه أهلي برج بوعريريج (1-0).

بينما عادت شبيبة الساورة بنقطة ثمينة من ميدان سريع غليزان (0-0), سمحت لها بالتمركز في الصف الثاني مناصفة مع اتحاد بسكرة. أما بقية المباريات فانتهت بالتعادل.