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رابطة أبطال إفريقيا : إعادة برمجة لقاء مولودية الجزائر - بوفالز دي بورغو البنيني

  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 16:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرات

 الجزائر - تقرر إعادة برمجة لقاء مولودية الجزائر - بوفالز دي بورغو (البينين) بين 17 و 21 ديسمبر, والذي لم يجر في تاريخه الاصلي  يوم 4 ديسمبر بالجزائر بسبب غياب الفريق البينيني, حسبما علمته "وأج" يوم السبت من إدارة النادي العاصمي.

ولم يستطع النادي البينيني التنقل إلى الجزائر العاصمة لمواجهة المولودية يوم 4 ديسمبر بملعب 5 جويلية "متحججا بانعدام الرحلات الجوية جراء غلق المجال الجوي الجزائري تفاديا لتفشي جائحة كورونا".

وفي الأخير قررت لجنة تنظيم المنافسات الخاصة بالأندية التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف", إعادة برمجة هذه المباراة بين 17 و 21 ديسمبر, وفق رئيس مجلس إدارة "العميد" عبد الناصر ألماس.

وأصاف ألماس في تصريحه ل "وأج": "نحن بصدد دراسة مخطط الرحلة الملائم لقدوم الوفد البينيني الي الجزائر. من المحتمل أن تكون عبر مطار الدار البيضاء (المغرب). وبعدها سنعلم "الكاف" بتاريخ وصول نادي  بوفالز دي بورغو, من أجل إعادة برمجة اللقاء".

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وأبدى مسؤول النادي العاصمي "امتعاضه" من قرار إعادة برمجة اللقاء "الغير مفهوم", واصفا إياه بعملية "عرقلة".

وتأسف ألماس قائلا: "الاتحادية الجزائرية لم تساندنا في هذه القضية, سيما وأن النادي البينيني مارس ضغوطات كبيرة على الكونفدرالية الإفريقية, عبر ممثليه الفاعلين. في حال عدم قدرة  الفريق البينيني في القدوم  إلى الجزائر, سنواجه احتمال نقل المباراة الي بلد اخر".

للتذكير, أن لقاء الذهاب الذي جرى بعاصمة البينين بورتونوفو انتهى بالتعادل (1-1).

ويواجه المتأهل من هذه المواجهة المزدوجة برسم الدور الأول, نادي الصفاقسي التونسي, الذي أقصى نادي ملانديغ (زنجبار) بفوزه ذهابا و ايابا (5-0 و 3-1).

 

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رابطة أبطال إفريقيا : إعادة برمجة لقاء مولودية الجزائر - بوفالز دي بورغو البنيني
  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 16:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 21 مرة   شارك

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