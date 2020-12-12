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بطولة العالم للمصارعة: اقصاء الجزائري سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي

  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرات

بلغراد - أقصي المصارع الجزائري, سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي, لبطولة العالم للمصارعة المشتركة (أكابر و كبريات) الجارية  فعالياتها من 12 الى 18 ديسمبر بالعاصمة الصربية بلغراد.

فبعد اجتيازه لعقبة التركي قوسطاس في الدور ثمن النهائي, انهزم المصارع الجزائري في الدور ربع النهائي أمام الإيراني نوري (2-5).

و سيدخل غمار المنافسة مصارعا المنتخب الجزائري للذكور (اغريقو-رومانية) لحساب اليوم الأول لمونديال بلغراد الذي يعرف مشاركة 550 مصارع من 55 بلدا.

و يتعلق الأمر بكل من فرغات عبد الكريم (55 كلغ) الذي سيدخل مباشرة  في الدور ربع النهائي و أوكالي عبد الكريم (77 كلغ) في الدور السادس عشر.

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و يشارك المنتخب الوطني بعشرة مصارعين في الموعد العالمي لبلغراد (8  مصارعين في اختصاص إغريقو- رومانية واثنان في المصارعة الحرة)  بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة , فيصل عون ومسعود زغدان.

ويدخل المنافسة غدا الأحد كل من لعوني عبد النور (60 كلغ) ، جباري عبد الجبار (63 كلغ) ، دولاش شوقي (83 كلغ) ، بوجملين آدم (97 كلغ) و حلوي حمزة (130 كلغ) في اختصاص المصارعة إغريقو-رومانية.

و في المصارعة الحرة يشارك خرباش عبد الحق (57 كلغ) يوم 16 ديسمبر بينما يدخل بن عطاء الله عبد الغني (61 كلغ) المنافسة يوم 17 ديسمبر.

و يعد الموعد العالمي لبلغراد هاما بالنسبة للمصارعين الجزائريين الذين سيواجهون أحسن المصارعين العالميين  بعد توقف دام 8 أشهر بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19).

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بطولة العالم للمصارعة: اقصاء الجزائري سيد عزارة (87 كلغ) في الدور ربع النهائي
  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 15:06     الفئـة : رياضــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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