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مصارعة / كأس العالم 2020: دخول ثلاثة رياضيين جزائريين المنافسة يوم السبت

  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 10:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
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بلغراد - يدخل ثلاثة رياضيين جزائريين من المنتخب الوطني للمصارعة إغريقو-رومانية يوم السبت منافسات الدور الأول التصفوي لبطولة العالم للمصارعة المشتركة أكابر (رجال وسيدات) التي تجرى فعالياتها من 12 الى 18 ديسمبر بالعاصمة الصربية بلغراد.

ويتعلق الأمر بكل من فرغات عبد الكريم (55 كلغ) و أوكالي عبد الكريم (77 كلغ) و سيد عزارة بشير (87 كلغ)، كلهم ابطال إفريقيا في اختصاص المصارعة إغريقو-رومانية.

و يشارك المنتخب الوطني بعشرة مصارعين في الموعد العالمي لبلغراد (8  مصارعين في اختصاص إغريقو- رومانية واثنان في المصارعة الحرة)  بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة، فيصل عون ومسعود زغدان.

ويدخل المنافسة غدا الأحد كل من لعوني عبد النور (60 كلغ) ، جباري عبد الجبار (63 كلغ) ، دولاش شوقي (83 كلغ) ، بوجملين آدم (97 كلغ) و حلوي حمزة (130 كلغ) في اختصاص المصارعة إغريقو-رومانية.

و في المصارعة الحرة يشارك خرباش عبد الحق (57 كلغ) يوم 16 ديسمبر بينما يدخل بن عطاء الله عبد الغني (61 كلغ) المنافسة يوم 17 ديسمبر.

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مصارعة / كأس العالم 2020: دخول ثلاثة رياضيين جزائريين المنافسة يوم السبت
  أدرج يـوم : السبت, 12 كانون1/ديسمبر 2020 10:08     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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