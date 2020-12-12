مصارعة / كأس العالم 2020: دخول ثلاثة رياضيين جزائريين المنافسة يوم السبت

ويتعلق الأمر بكل من فرغات عبد الكريم (55 كلغ) و أوكالي عبد الكريم (77 كلغ) و سيد عزارة بشير (87 كلغ)، كلهم ابطال إفريقيا في اختصاص المصارعة إغريقو-رومانية.
و يشارك المنتخب الوطني بعشرة مصارعين في الموعد العالمي لبلغراد (8 مصارعين في اختصاص إغريقو- رومانية واثنان في المصارعة الحرة) بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة، فيصل عون ومسعود زغدان.
ويدخل المنافسة غدا الأحد كل من لعوني عبد النور (60 كلغ) ، جباري عبد الجبار (63 كلغ) ، دولاش شوقي (83 كلغ) ، بوجملين آدم (97 كلغ) و حلوي حمزة (130 كلغ) في اختصاص المصارعة إغريقو-رومانية.
و في المصارعة الحرة يشارك خرباش عبد الحق (57 كلغ) يوم 16 ديسمبر بينما يدخل بن عطاء الله عبد الغني (61 كلغ) المنافسة يوم 17 ديسمبر.