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الرابطة الأولى (الجولة الثالثة)/ اتحاد الجزائر : كودري و محيوس و عليان يغيبون عن مواجهة وداد تلمسان بسبب كورونا

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 14:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر - سيكون فريق اتحاد الجزائر محروما من خدمات ثلاثة لاعبين بسبب وباء كورونا و يتعلق الأمر بكل من حمزة كودري و ياسين عليان و أيمن محيوس, في المواجهة التي سينزل فيها الفريق يوم السبت, ضيفا على وداد تلمسان, لحساب الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, حسب ما أفاده يوم الجمعة بيان للنادي العاصمي.

وبالإضافة إلى هذه الغيابات الثلاثة الأخيرة, سيكون فريق اتحاد الجزائر منقوصا أيضا من خدمات أربعة لاعبين اخرين  تمّ الإعلان في وقت سابق عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد , ويتعلق الأمر بكل من أسامة عبد الجليل و مهدي بندين و فاتح عاشور و حارس المرمة محمد الأمين زيماموش.

وبالمقابل, ستعرف تشكيلة نادي سوسطارة , عودة من بلال بن حمودة و مازير سولة , وكذا المدرب المساعد بن عرايبي بوزيان و المحضر البدني نيكولاس بوب, بعد تعافيهم من "كوفيد 19".

ومن جهته , سيغيب لاعب وسط الميدان الدفاعي كمال بلعربي عن مواجهة وداد تلمسان , بسبب الاصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

وبعد الخسارة التي تجرعها في المقابلة الافتتاحية بقواعده أمام وفاق سطيف (2-0), تمكن فريق اتحاد الجزائر من العودة بنقطة ثمينة من السفرية التي قادته إلى بشار , بعد التعادل امام شباب الساورة (2-2) لحساب الجولة الثانية.

و تجدر الإشارة, أنّ إدارة الفريق كانت قد عينت المدرب الفرنسي تيري فورجي لخلافة مواطنه الفرنسي سيكوليني المقال عقب رفضه الصعود لمراسيم حفل توزيع الميداليات في مباراة الكأس الممتازة, التي جرت يوم 21 نوفمبر المنصرم وأسفرت عن فوز فريق شباب بلوزداد بنتيجة (2-1) بملعب 5 جويلية.

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الرابطة الأولى (الجولة الثالثة)/ اتحاد الجزائر : كودري و محيوس و عليان يغيبون عن مواجهة وداد تلمسان بسبب كورونا
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 14:42     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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