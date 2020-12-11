البطولة العربية للأندية : يمنح موافقته لترجي أرزيو لاستضافة نسخة 2021

وهران - أعطى الاتحاد العربي لكرة اليد موافقته المبدئية لترجي أرزيو لإستضافة البطولة العربية للأندية المقررة شهر أكتوبر المقبل, حسبما علم يوم الجمعة لدى إدارة النادي الناشط في بطولة القسم الممتازة.

وأوضح رئيس الترجي, أمين بن موسى, في تصريح ل"وأج", أنّ الاتحادية الجزائرية للعبة تلقت مراسلة من طرف الاتحاد العربي بتاريخ 10 ديسمبر الجاري تفيد بالقبول المبدئي للهيئة العربية لطلب الترجي لتنظيم المسابقة المذكورة.

وأضاف نفس المسؤول بأن الاتحاد العربي, يعتزم إرسال لجنة عنه إلى الجزائر لمعاينة المرافق الرياضية والفندقية المعنية باستضافة الدورة وتقييم القدرات التنظيمية للناي الجزائري.

وسيتم بعد هذه الزيارة, المقررة في الأشهر القليلة المقبلة, منح الموافقة النهائية من عدمها إلى النادي الوهراني لإستضافة البطولة العربية للأندية مع التوقيع على اتفاقية بينه وبين الاتحاد العربي.

جدير بالذكر بأن ترجي أرزيو, الذي تعود في السنوات الأخيرة على تنظيم دورة متوسطية للأندية, يحوز على مشاركة واحدة في البطولة العربية للأندية عندما شارك في طبعة 2018 بتونس.