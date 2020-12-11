الرابطة الأولى: تسليط عقوبة سنة منها ستة أشهر غير نافذة على رئيس اتحاد بسكرة عبد الله  بن عيسى   

وكانت لجنة الانضباط قد سلطت عقوبة ستة اشهر منها ثلاثة غير نافذة عىل عبد الله بن عيسى اعتبارا من 19 اكتوبر 2020 بسبب خرقه لواجب التحفظ .
وبطلب من الاتحادية بتاريخ 15 نوفمبر المنصرم ، قامت لجنة الانضباط باتخاذ إجراءات عقابية ضدّ رئيس اتحاد بسكرة .
وكان عبد الله بن عيسى ، قد صرح خلال خرجات إعلامية عبر وسائل الإعلام الخاصة بكلام مسّ فيه كرامة و شرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، يتعين على رئيس اتحاد تشكيلة "الزيبان" رفع غرامة قدرها 100 ألف دينار ، على حدّ توضيح نفس المصدر.