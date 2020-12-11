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الرابطة الأولى: تسليط عقوبة سنة منها ستة أشهر غير نافذة على رئيس اتحاد بسكرة عبد الله  بن عيسى   

  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 13:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر - سلطت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم ، عقوبة سنة منها ستة (6) أشهر غير نافذة، على رئيس اتحاد بسكرة (الرابطة المحترفة الأولى)، عبد الله بن عيسى ، يمنع خلالها من ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، إعتبارا من 19 أكتوبر 2020 ، بسبب تصريحاته التي انتهك فيها حرمة عضو في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، حسب ما أفادت به اليوم الجمعة رابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات .

وكانت لجنة الانضباط  قد سلطت عقوبة ستة اشهر منها ثلاثة غير نافذة عىل عبد الله بن عيسى اعتبارا من 19 اكتوبر 2020 بسبب خرقه لواجب التحفظ .

وبطلب من الاتحادية بتاريخ 15 نوفمبر المنصرم ، قامت لجنة الانضباط باتخاذ إجراءات عقابية ضدّ رئيس اتحاد بسكرة .

وكان عبد الله بن عيسى ، قد صرح خلال خرجات إعلامية عبر وسائل الإعلام الخاصة بكلام مسّ فيه كرامة و شرف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، يتعين على رئيس اتحاد تشكيلة "الزيبان" رفع غرامة قدرها 100 ألف دينار ، على حدّ توضيح نفس المصدر.

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الرابطة الأولى: تسليط عقوبة سنة منها ستة أشهر غير نافذة على رئيس اتحاد بسكرة عبد الله  بن عيسى   
  أدرج يـوم : الجمعة, 11 كانون1/ديسمبر 2020 13:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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