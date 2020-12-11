دورة اتحاد شمال افريقيا (اقل من 20 سنة) الجزائر: المهاجم تواتي يغيب عن المنافسة بسبب الإصابة (الفاف)

الجزائر - سيغيب مهاجم المنتخب الوطني (اقل من 20 سنة)، حسين تواتي ( نادي باريس سان جرمان/فرنسا)،المصاب في الكاحل، عن دورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري بتونس ، و المؤهلة لكاس إفريقيا للأمم 2021 بموريتانيا (14 فبراير الى 4 مارس) ، حسب ما أعلنت عنه اليوم الجمعة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنات.

وأوضح نفس المصدر أنّ الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب، أكدت تعرض اللاعب للإصابة ، قبل انطلاق التربص ، الأمر الذي دفع الطاقم الطبي للمنتخب لإعفاءاللاعب من المشاركة في الدورة " مشيرة" أنّ اللاعب سيغادر التشكيلة الوطنية و يلتحق بناديه بباريس هذا الأحد" .

وجراء هذا الغياب،من المتوقع ان يكتفي المدرب الوطني صابر بن سماعين بتشكيلة تتكون من 29 لاعبا منهم سبعة ينشطون بالخارج ، علما انّ بعثة المنتخب الوطني ستتنقل يوم غد السبت إلى تونس عبر رحلة خاصة على الساعة العاشرة صباحا (00ر10سا) .

ويستهل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة ، دورة اتحاد شمال إفريقيا بمواجهة نظيره التونسي يوم 15 ديسمبر بملعب رادس بتونس ، قبل ملاقاة المنتخب المغربي يوم 18 ديسمبر لحساب الجولة الثانية، ثم المنتخب الليبي يوم 21 من نفس الشهر . وسيستفيد رفاق مروان زروقي من يومي راحة قبل مواجهة المنتخب المصري يوم 24 ديسمبر.

وتجرى هذه المنافسة المقررة بملعبي رادس والمنزه، على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

وبالإضافة إلى البلد المضيف، ثلاثة منتخبات تأهلت رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021 للفئة المقررة بموريتانيا، ويتعلق الأمر ب: غامبيا، أوغندا وتنزانيا.