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المنتخب الجزائري لكرة السلة يتراجع الى الصف 102 عالميا

  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 17:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرات

سويسرا- تراجع المنتخب الجزائري (رجال) لكرة السلة, الذي انسحب من آخر دورة تأهيلية للبطولة الافريقية 2021, في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة, محتلا الصف الـ102 عالميا, والـ17 على الصعيد الافريقي بمجموع 90.8 نقطة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب ب: 781.4 نقطة, متقدمة على اسبانيا (721.2 ن) واستراليا (666.5 ن).

وعلى المستوى القاري, تحتل نيجيريا الريادة, بتقدمها الى الصف 22 بحصيلة 433.3 نقطة, متبوعة بتونس (بطل افريقيا) المتواجدة في الرتبة 33 عالميا ب328.5 نقطة.

وتم نشر هذا الترتيب عقب إجراء المنافسات القارية والدولية الأخيرة.

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ويأخذ هذا الترتيب بعين الاعتبار جميع المباريات التصفوية الخاصة بالمناطق, إلى غاية إجراء نهائي كأس العالم, كما تأخذ بعين الاعتبار الدورة المؤهلة الى الأولمبياد بالإضافة الى الكؤوس القارية.

ويعتمد هذا الترتيب على عوامل لها علاقة بكل مباراة رسمية يجريها 149 منتخب وطني, ويتم تحديثه عندما تجرى المراحل التصفوية وعقب كل منافسة رسمية كبيرة تنظمها الهيئة العالمية.

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المنتخب الجزائري لكرة السلة يتراجع الى الصف 102 عالميا
  أدرج يـوم : الخميس, 10 كانون1/ديسمبر 2020 17:22     الفئـة : رياضــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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