المنتخب الجزائري ينهي سنة 2020 في المركز ال31 عالميا

زيوريخ- أنهى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سنة 2020 في المركز ال31 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الخاص بشهر ديسمبر الجاري, الصادر يوم الخميس على الموقع الرسمي للهيئة الكروية الدولية.

وعلى الصعيد الافريقي حافظ المنتخب الجزائري على مركزه الثالث بعد كل من المنتخب السنغالي (المركز ال20) و تونس (المركز ال26) .

ويستأنف المنتخب الوطني الجزائري الذي اقتطع - قبل الأوان- تأشيرة تأهله إلى نهائيات كاس إفريقيا 2022 , المنافسة شهر مارس المقبل بمناسبة الجولتين الأخيرتين من التصفيات التي سيتنقل فيها لمواجهة منتخب زامبيا (المركز ال90) قبل استقبال بوتسوانا (المركز ال146).

وبفضل المركز ال31, يكون المنتخب الوطني قد حقق احسن ترتيب له خلال السنوات الثلاث الأخيرة , أين احتل في نهاية سنة 2017 المركز ال58 و المركز ال67 في سنة 2018 و المركز ال35 في سنة 2019 .

وحافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي برصيد 1780 نقطة, متقدما المنتخب الفرنسي (1755 نقطة) ثم المنتخب البرازيلي (1743 نقطة).

وكان لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اسقاطاته المباشرة على لعبة كرة القدم , حيث عرفت سنة 2020 اجراء 352 مقابلة فقط , في رقم يعد الأقل منذ سنة 1987 التي عرفت إجراء 323 مقابلة .

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ولم يكن المنتخب البلجيكي الفائز بست مقابلات من بين الثمانية التي لعبها خلال سنة 2020 , وحده المنتخب الذي حافظ على مركزه في التصنيف, حيث حافظت المنتخبات الثلاثة الملاحقة هي الأخرى على مراكزها في الترتيب العالمي :

فرنسا المركز الثاني و البرازيل المركز الثالث و انجلترا المركز الرابع, ليكون بذلك التغيير الوحيد على مستوى المنتخبات الخمسة الأول مقارنة بترتيب سنة 2019 من نصيب المنتخب البرتغالي الذي سجل تواجده ضمن كوكبة المقدمة .

ولكن الارتقاء الأهم في سنة 2020 كان من نصيب المنتخب المجري (المركز ال40 ), بفضل كسبه لمجموع 44 نقطة و ارتقائه ب12 مرتبة , ما مكنه من إنهاء السنة الجارية ضمن المنتخبات ال50 الأولى . ومعلوم انه من بين المقابلات الثمانية التي لعبها خلال سنة 2020 , سجل هزيمة واحدة أمام منتخب روسيا.

و كانت القفزة النوعية الأكبر هذه السنة من نصيب منتخبات كل من الاكوادور (المركز ال56 ب+ 41 نقطة مقارنة بترتيب شهر ديسمبر لسنة 2019 , و مالطا ( المركز ال176 ب+ 32 نقطة) و البرازيل المركز ال3 ب+31 نقطة و غانا الاستوائية (المركز ال134 ب+ 31 نقطة) .

وسيتم الإعلان عن تصنيف الاتحاد الدولي المقبل يوم 18 فبراير من سنة 2021 .