دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة (الجزائر): " لدينا الإمكانيات لبلوغ هدفنا"

الجزائر - اعتبر لاعب وسط الميدان الهجومي للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم ،لأقل من 20 سنة، سامي فراج، يوم الخميس بأنّ التشكيلة الوطنية تملك من الإمكانيات ما يسمح لها من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى نهائيات كاس إفريقيا 2021، وذلك قبل يومين فقط من التنقل إلى تونس للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 15 إلى 27 ديسمبر الجاري.

و قال لاعب نادي سوشو الفرنسي الذي التحق مؤخرا بصفوف التشكيلة الوطنية، في حوار نشر يوم الخميس في مقطع فيديو عبر موقع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم :" عملنا بجدّ و نحن الآن على أتم الاستعداد للتنقل يوم السبت إلى تونس (...) نملك مجموعة ممتازة قادرة على الذهاب بعيدا في المنافسة، نحن نعي جيدا أنّ الأمر يتعلق بمنافسة هامة و سنبذل كل ما في وسعنا من أجل تشريف الجزائر والتأهل إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2021 ".

ويستهل المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة، دورة اتحاد شمال إفريقيا بمواجهة نظيره التونسي يوم 15 ديسمبر بملعب رادس بتونس، قبل ملاقاة المنتخب المغربي يوم 18 ديسمبر لحساب الجولة الثانية، ثم المنتخب الليبي يوم 21 من نفس الشهر . وسيستفيد رفاق مروان زروفي من يومي راحة قبل مواجهة المنتخب المصري يوم 24 ديسمبر.

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و عن الأجواء التي وجدها داخل المنتخب الوطني، أوضح فراج الذي رفض عرضا للالتحاق بالمنتخب المغربي:" لقد استقبلت بحفاوة كبيرة و اندمجت بسرعة في المجموعة (...) أنا سعيد جدا بتواجدي هنا، لقد تلقيت اتصالات من ممثلي الاتحادية الجزائرية الذين حدثوني كثيرا عن المشروع الرياضي المتمثل في بناء فريق قوي، وقد اقتنعت بهذا الخطاب الذي شجعني على اختيار ألوان المنتخب الوطني الجزائري ".

وفي رده عن سؤال حول الاستعدادات لهذه المنافسة القارية التي كثيرا ما تفرض ضغوطات على اللاعبين قال فراج :" نحن لا نعيش أي ضغوطات، فنحن نملك مجموعة منسجمة و نعي جيدا أن تحقيق نتيجة جيدة يستدعي حتما تضافر جهود الجميع " معربا بالمناسبة " عن طموحه في أن يلتحق يوما ما بصفوف المنتخب الوطني الأول ".

وبهذا الخصوص قال فراج": طموحي الشخصي هو الذهاب إلى ابعد نقطة ممكنة من خلال اللعب يوما في صفوف المنتخب الوطني الأول، لكن هذا يمرّ حتما عبر الاجتهاد و التميز في صفوف التشكيلة الوطنية لأقل من 20 سنة وأقل من 23 سنة (...) يتعين علي الاجتهاد اكثر من ثمّ الطموح لبلوغ المنتخب الأول إنشاء الله".

ومعلوم أنّ المدرب الوطني لمنتخب اقل من 20 سنة، قد وجه الدعوة ل30 لاعبا، من بينهم ثمانية (8) ينشطون بالخارج للمشاركة في التحضيرات تحسبا لدورة اتحاد شمال إفريقيا بتونس .

وتجرى هذه المنافسة المقررة برادس والمنزه، على شكل بطولة مصغرة حيث سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

و بالإضافة إلى البلد المضيف، ثلاثة منتخبات تأهلت رسميا لكأس أمم إفريقيا 2021 للفئة المقررة بموريتانيا، ويتعلق الأمر ب: غامبيا، أوغندا وتنزانيا.