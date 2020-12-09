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رماية رياضية/الدورة المفتوحة "أهرامات مصر-2020" : الجزائر حاضرة بثمانية رماة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

الجزائر - يشارك المنتخب الجزائري للرماية الرياضية بثمانية عناصر منهم أربع فتيات, في الدورة المفتوحة "أهرامات مصر-2020" عن بعد, من الأربعاء الى الجمعة, حسب ما علم من رئيس الإتحادية, عبد الرزاق لزرق.

وكان من المقرر أن يمثل الألوان الوطنية 12 راميا, غير أنه وبعد خضوعهم لاختبارات التفاعل البوليميزار المتسلسل ("بي سي ار") للكشف عن فيروس كورونا, تم تقليص العدد الى ثمانية عناصر تم تجميعها بميدان الرمي بشنوة (تيبازة) للمشاركة في المنافسة.

و اعتبر رئيس الفيدرالية ل"واج" أن "هذه الدورة التي تجرى عن بعد تعتبر مبادرة جيدة تسمح للرياضيين بالعودة الى اجواء المنافسة بعد توقف دام ثمانية اشهر بسبب الازمة الصحية", متمنيا في نفس الوقت أن تكون هذه البطولة بادرة لعودة منافسات أخرى.

ويشارك حوالي 300 رامي (رجال و سيدات), يمثلون قارات افريقيا و آسيا و اوروبا, في هذا الموعد الذي يخص الرمي بالبندقية ذات الهواء المضغوط (10 أمتار) و بالمسدس (10 امتار).

من جهته, أفاد المدير الفني الوطني بالنيابة, كمال قرين أن "الرياضيين والطواقم الفنية عبروا عن ارتياحهم ازاء هذه العودة بعد توقف طويل. كما تعد هذه الدورة مرحلة تحضيرية أولى تحسبا للمنافسات القادمة في ظل هذه الظروف الصعبة".

وتتواصل المنافسات الى غاية يوم الجمعة والذي سيكون مخصصا للنهائيات.

 

الرياضيون الجزائريون المعنيون بالمشاركة:

 

البندقية بالهواء المضغوط (10 أمتار): رضا بن زيان, محمد زكريا نني, كسيلة عدول, سوسن الهاشمي, إنصاف حمداني.

المسدس (10 امتار): طيب مهالي, يامينة لالوات وهالة مجياح.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 18:54
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رماية رياضية/الدورة المفتوحة "أهرامات مصر-2020" : الجزائر حاضرة بثمانية رماة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 18:50     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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