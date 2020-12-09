كرة القدم/منافسات ما بين الأندية للكاف : عدم اجراء 8 مباريات من الدور التمهيدي اياب

القاهرة - لم تجر ثماني مباريات من الدور التمهيدي (إياب) من منافستي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكونفدرالية لكرة القدم, كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الماضي, حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في بيان لها.

و اوضح نفس البيان, أن أغلب المباريات لم تجر بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) من بينها على سبيل المثال, الملعب المالي, انقلوقولد أشانتي سيقيري, و آشانتي كوتوكو/ ف.سي نواديبو, مولودية الجزائر/بوفلوز في سي و الرابطة/ س.سي نامونقو.

وبخصوص اللقاء الأكثر اعلاميا, آشانتي كوتوكو/نواديبو, أشارت الكاف بأن النادي الموريتاني لم يتمكن من جمع العدد الأدنى المطلوب للاعبين بسبب وجود حالات إيجابية لكوفيد-19, ضمن صفوفه. و بالتالي تم اقصاء النادي الموريتاني, ليتأهل بذلك نادي آشانتي كوتوكو آليا للدور المقبل, حيث سيواجه نادي الهلال السوداني.

و تطرقت الهيئة القارية لمباراة الملعب المالي/انقلوقولد سيقيري الغيني, التي عرفت نفسة الحالة, حيث لم يتمكن النادي الغيني من تقديم العدد الكافي من اللاعبين.

و لم تجر مباريات أخرى, لأسباب مختلفة, منها لقاء أهلي بن غازي الليبي و ميكيلي 70 أندرتا الإثيوبي الذي لم يلعب بسبب الوضعية السياسية السائدة بالمنطقة, لذا تم اقصاء ميكيلي 70 اندرتا من المنافسة و تأهل الأهلي للدور المقبل حيث سيواجه الترجي التونسي.

و لأسباب مالية, لم يتنقل نادي قامتل الغامبي للمغرب لملاقاة نادي تاس المغربي.

من جهة أخرى, الغيت مقابلة سقرادة اسبرانسا الأنغولي و ممثل إسواتيني الذي لم يعلن في الوقت المحدد عن اسم النادي الممثل له.

للتذكير, فإن شباب بلوزداد كان قد تأهل للدور المقبل بفوزه على النصر الليبي ذهابا و إيابا بنفس النتيجة (2-0).

أمل الممثل الجزائري الآخر, مولودية الجزائر فلم يلعب لقاء الإياب ضد بوفلز البنيني الذي لم يتنقل يوم الجمعة الماضي إلى ملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة), حيث ينتظر قرار لجنة تنظيم المنافسات للأندية التابعة للكاف.

ولم يتمكن النادي البنيني من الالتحاق بالجزائر, بسبب غياب رحلات مباشرة حسب زعمه.