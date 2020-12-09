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كرة القدم/منافسات ما بين الأندية للكاف : عدم اجراء 8 مباريات من الدور التمهيدي اياب

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرات

القاهرة - لم تجر ثماني مباريات من الدور التمهيدي (إياب) من منافستي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكونفدرالية لكرة القدم, كانت مبرمجة نهاية الأسبوع الماضي,  حسب ما أعلنت عنه الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) في بيان لها.

و اوضح نفس البيان, أن أغلب المباريات لم تجر بسبب جائحة كورونا فيروس المستجد (كوفيد-19) من بينها على سبيل المثال, الملعب المالي, انقلوقولد أشانتي سيقيري, و آشانتي كوتوكو/ ف.سي نواديبو, مولودية الجزائر/بوفلوز في سي و الرابطة/ س.سي نامونقو.

وبخصوص اللقاء الأكثر اعلاميا, آشانتي كوتوكو/نواديبو, أشارت الكاف بأن النادي الموريتاني لم يتمكن من جمع العدد الأدنى المطلوب للاعبين بسبب وجود حالات إيجابية لكوفيد-19, ضمن صفوفه. و بالتالي تم اقصاء النادي الموريتاني, ليتأهل بذلك نادي آشانتي كوتوكو آليا للدور المقبل, حيث سيواجه نادي الهلال السوداني.

و تطرقت الهيئة القارية لمباراة الملعب المالي/انقلوقولد سيقيري الغيني, التي عرفت نفسة الحالة, حيث لم يتمكن النادي الغيني من تقديم العدد الكافي من اللاعبين.

و لم تجر مباريات أخرى, لأسباب مختلفة, منها لقاء أهلي بن غازي الليبي و ميكيلي 70 أندرتا الإثيوبي الذي لم يلعب بسبب الوضعية السياسية السائدة بالمنطقة, لذا تم اقصاء ميكيلي 70 اندرتا من المنافسة و تأهل الأهلي  للدور المقبل حيث سيواجه الترجي التونسي.

و لأسباب مالية, لم يتنقل نادي قامتل الغامبي للمغرب لملاقاة نادي تاس المغربي.

من جهة أخرى, الغيت مقابلة سقرادة اسبرانسا الأنغولي و ممثل إسواتيني الذي لم يعلن في الوقت المحدد عن اسم النادي الممثل له.

للتذكير, فإن شباب بلوزداد كان قد تأهل للدور المقبل بفوزه على النصر الليبي ذهابا و إيابا بنفس النتيجة (2-0).

أمل الممثل الجزائري الآخر, مولودية الجزائر فلم يلعب لقاء الإياب ضد بوفلز البنيني الذي لم يتنقل يوم الجمعة الماضي إلى ملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة), حيث ينتظر قرار لجنة تنظيم المنافسات للأندية التابعة للكاف.

ولم يتمكن النادي البنيني من الالتحاق بالجزائر, بسبب غياب رحلات مباشرة حسب زعمه.

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:35
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كرة القدم/منافسات ما بين الأندية للكاف : عدم اجراء 8 مباريات من الدور التمهيدي اياب
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:27     الفئـة : رياضــة     قراءة : 14 مرة   شارك

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