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تنس/المسلك الدولي النسوي - دورة المنستير (فردي) : اقصاء الجزائرية ايبو في الدور الأول

  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
تنس/المسلك الدولي النسوي - دورة المنستير (فردي) : اقصاء الجزائرية ايبو في الدور الأول

تونس - أقصيت لاعبة التنس الجزائرية ايناس إيبو يوم الأربعاء في الدور الأول للدورة الدولية النسوية للمحترفات الجارية بمدينة المنستير (تونس), عقب انسحابها في بداية الشوط الثاني عندما كانت النتيجة 3-1 لصالح منافستها, الفرنسية ماري فيليه.

وفازت هذه الاخيرة بسهولة بالشوط الاول (6-2) وواصلت بنفس الريتم في الشوط الثاني, عكس ايبو (21 سنة) التي انسحبت بعد ساعة وتسع دقائق من اللعب.

وعلى الورق, كانت البطلة الافريقية السابقة للأواسط و صاحبة المرتبة ال602 عالميا مرشحة للفوز, بينما تحتل نظيرتها الفرنسية المركز ال1134 عالميا.

وتمكنت إيبو امس الثلاثاء من التأهل الى الدور الثاني لجدول الزوجي, عقب فوزها رفقة البوروندية سادا نهيمانا, على ثنائي كرواتي متكون من إينا بابيتش و انطونيا روزيتش (6-3, 6-3).

وتعتبر هذه الدورة -التي تبلغ جائزتها 15 ألف دولار وتجري على ميادين سريعة- الثالثة على التوالي التي تشارك فيها ايبو بالمنستير بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

وفي المنافسة السابقة, أقصيت إيبو في الدور الثاني, بينما بلغت ربع النهائي في الدورة الأولى.

 

اقرأ أيضا :       تنس/الترتيب الدولي للسيدات: الجزائرية إيناس إيبو ترتقي للمرتبة ال602 ...

 

آخر تعديل على الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:42
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تنس/المسلك الدولي النسوي - دورة المنستير (فردي) : اقصاء الجزائرية ايبو في الدور الأول
  أدرج يـوم : الأربعاء, 09 كانون1/ديسمبر 2020 17:26     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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