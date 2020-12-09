كرة اليد/مونديال 2021 - الجزائر: تمديد تربص المنتخب الوطني بالعاصمة

الجزائر - عرف تربص المنتخب الجزائري لكرة اليد الذي انطلق في الفاتح من شهر ديسمبر بالعاصمة، تمديدا إلى غاية تاريخ الانتقال إلى بولونيا ''المحتمل'' في ال16 من الشهر الجاري والذي سيكون أول محطة تحضيرية لمونديال مصر 2021 (13-31 يناير)، حسبما علمت ''وأج''، اليوم الأربعاء من الاتحادية الجزائرية للعبة.

وصرح المدير الفني الوطني، عبد الكريم بشكور ل''واج'': ''كان من المقرر أن نختتم التربص في ال9 من شهر ديسمبر ولكن قررنا تمديده إلى غاية الانتقال لبولونيا. ستكون مجازفة لو سرحنا اللاعبين بسبب الوضيعة الصحية الصعبة بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد. جمع اللاعبين يعتبر أفضل حلا من أجل تفادي حالات إيجابية جديدة'' معبرا عن ''ارتياحه ''من عدم وجود أي إصابة لفيروس كورونا خلال التربص الجاري''.

وانطلق السباعي الوطني في تربص تحضيري مغلق يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة تحت قيادة المدرب الفرنسي ألان بورت بحضور 21 لاعبا. و استأنف المنتخب الوطني تحضيراته بعد توقف لأكثر من شهر بعد تسجيل العديد من الحالات الايجابية لفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وسجلت التشكيلة بالمناسبة استدعاء اللاعبين الذين ينشطون في قطر ويتعلق الأمر بهشام كعباش (الأهلي)، نور الدين هلال (الأهلي) و مصطفى حاج صدوق (الوكرة).

وأضاف نفس المصدر: ''ملفات طلب التأشيرة تم ايداعها يوم الاثنين الفارط على مستوى سفارة بولونيا. وسيكون أمامنا أسبوع من أجل الحصول عل الوثائق. لقد تم حجز التذاكر ليوم 16 ديسمبر كما حددنا التربص من 16 إلى 30 من نفس الشهر حيث سنخوض 5 أو 6 لقاءات ودية من بينها 3 خاصة بدورة وارسو الودية''.

وسيشارك المنتخب الجزائري لكرة اليد في الدورة الودية التحضيرية بالعاصمة البولندية وارسو من 27 إلى 29 ديسمبر تحسبا لمونديال مصر (13-31 يناير 2021).

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بالإضافة للجزائر، تعرف هذه الدورة مشاركة بولندا (البلد المنظم)، روسيا وروسيا البيضاء، حسب نفس المصدر.

وستباشر الجزائر المنافسة بمواجهة روسيا البيضاء (27 ديسمبر)، قبل لقاء بولندا (28 ديسمبر) ثم روسيا (29 ديسمبر).

وقبل خوض هذه الدورة، سيلاقي "الخضر" في مواجهة مزدوجة المنتخب البولندي يومي 21 و22 ديسمبر.

واختتم المدير الفني حديثه : ''سنخوض مباراة سادسة أخرى أمام الفريق الثاني لمنتخب بولونيا قبل أن ندخل في تربص تحضيري اخر بالمنامة (البحرين) ابتداء من 6 يناير والذي سيتخلله مباراتين (02) وديتين أمام المنتخب المحلي يومي 8 و10 يناير. بعدها، من المتوقع أن نتجه مباشرة للقاهرة''.

خلال بطولة العالم-2021 بمصر، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات المغرب و البرتغال و إيسلندا. وسيستهل رفاق مسعود بركوس المنافسة ضد المغرب (14 يناير)، قبل أن يواجهوا ايسلندا (16 يناير) ثم البرتغال (18 يناير).