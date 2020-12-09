الرابطة الأولى (الجولة الثالثة): قمة بتيزي وزو و داربي عاصمي بالدار البيضاء

الجزائر - تتصدر الجولة الثالثة للبطولة المحترفة الأولى لكرة القدم المقررة يومي الجمعة و السبت، مباراة القمة بين شبيبة القبائل الساعية لتحقيق انتصارها الأول هذا الموسم، و حامل اللقب شباب بلوزداد، في حين سيكون اللقاء المحلي العاصمي بين نادي بارادو و مولودية الجزائر جديرا بالاهتمام.

فبعد تعادلين متتاليين، تأمل شبيبة القبائل أن تحقق فوزها الأول أمام منافس غالبا ما فاز عليها بعقر دارها بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو و هو شباب بلوزداد .

و يطمح الشباب المنتشي بتأهل للدور المقبل لرابطة أبطال إفريقيا، في تحقيق بداية موفقة في البطولة الوطنية بعد تسجيله ثلاثة انتصارات متتالية واحد في منافسة الكأس الممتازة أمام اتحاد الجزائر (2-1) و فوزين على حساب النصر الليبي بنفس النتيجة (2-0) في المنافسة القارية.

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أما وفاق سطيف المكتفي بتعادل بميدانه أمام سريع غليزان (1-1) بعد فوزه في اللقاء الافتتاحي على اتحاد الجزائر (2-0) سيكون في مهمة التدارك أمام اتحاد بلعباس (1 ن) الذي لا يزال يتخبط في مشاكله الداخلية.

فتشكيلة المكرة المنهزمة أمس الثلاثاء داخل قواعدها أمام مولودية الجزائر (1-2) في مباراة تسوية الجولة الأولى، مطالبة هذه المرة بالظهور بوجه أفضل أمام وفاق سطيف القادر على خلط كل الأوراق لتشكيلة المدرب ليامين بوغرارة الذي قاطع فريقه.

و يتقابل الفريقان العاصميان، نادي بارادو (2 ن) و مولودية الجزائر (3 ن) على أرضية ملعب الدار البيضاء في أول لقاء محلي عاصمي هذا الموسم.

الإحصائيات تبدو مبدئيا في صالح العميد الذي لم ينهزم اطلاقا منذ صعود "الباك" الي قسم النخبة.

أما اتحاد بسكرة الذي لعب المباراتين الأوليين للموسم الجديد بميدانه سجل خلالهما تعادلين أمام شبيبة سكيكدة (1-0) و نصر حسين داي (0-0) فسيشد الرحال إلى شرق البلاد لمواجهة نجم مقرة (3 ن) الذي يملك خط هجوم فعال ( 4 أهداف) في خرجتين.

و ستكون لنصر حسين داي (2 ن) فرصة سانحة لتسجيل انتصارها الأول عند استقبالها لجمعية عين مليلة (3 ن) التي حققت بداية ناجحة بفوزها على جارها نجم مقرة (2-1) بفضل ثنائية مهاجمها دمان.

و سيعمل سريع غليزان (2 ن) على مواصلة تألقه بعد التعادل الثمين الذي عاد به من سطيف، عند استضافته لشبيبة الساورة (4 ن) في مهمة صعبة بالنسبة لأشبال المدرب سي الطاهر الشريف الوزاني، خاصة و أن فريق الجنوب الغربي قادر على العودة بكامل الزاد من سفريته.

اما أولمبي المدية الذي تعثر في أول لقاء له أمام الساورة (0-1) فسيكون مطالبا بالاستفاقة من أجل تفادي الدخول في أزمة عند تنقله هذا الأسبوع إلى وهران للتباري مع المولودية المحلية (2 ن) التي اكتفت بتعادل أبيض (0-0) مع شبيبة القبائل في الجولة الماضية.

ويتنقل اتحاد العاصمة للمرة الثانية تواليا و هذه المرة إلى تلمسان (1 ن)بعد سفرية شاقة قادته إلى بشار لمواجهة شبيبة الساورة (2-2).

الفريق العاصمي عرف بداية موسم مضطربة على مستوى العارضة الفنية بتعيين مدربين اثنين في ظرف وجيز.

وفي غياب مدربه الجديد الفرنسي تيري فروجي الذي لم يلتحق بعد بمنصبه، سيكون تحت اشراف المدير الفني الرياضي، سيلفان ماتريسيانو مثلما كان الأمر عليه الأسبوع الماضي ببشار.

أما الوداد المنهزم السبت الماضي في اللقاء المحلي لغرب البلاد أمام جمعية الشلف (0-1) فسيعمل كل ما في وسعه للظفر بنقاط اللقاء تفاديا لتعقيد مهمته بعد عودته لمصاف الكبار.

وسيخوض الصاعد الجديد شبيبة سكيكدة أولى مباريات الموسم الجديد بميدانه بعد تنقل إلى بسكرة (0-1) و تأجيل لقائه الثاني أمام شباب بلوزداد، حيث سيكون ضيفه هذه المرة أهلي برج بوعريريج (2 ن).

و بعودتها إلى قسم النخبة بعد غياب دام 33 سنة، تأمل الشبيبة في استعادة الطمأنينة أمام تشكيلة برجية قادرة على كل مباغتة منافسها.

أخيرا، يستضيف شباب قسنطينة (2 ن) جمعية الشلف (3 ن) و كله أمل في الظفر بالنقاط الثلاث، بالاعتماد بالدرجة الأولى على هداف الفريق، محمد بن الطاهر صاحب ثنائية في لقائه الأخير أمام نادي بارادو بالعاصمة (2-2).

برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, المقررة يومي الجمعة و السبت:

الجمعة 11 ديسمبر:

سا 00ر14 شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج

سا 00ر14 سريع غليزان - شبيبة الساورة

سا 00ر14 أولمبي المدية - مولودية وهران

سا 30ر14 نصر حسين داي - جمعية عين مليلة

سا 00ر15 شبيبة القبائل - شباب بلوزداد

سا 00ر15 نادي بارادو - مولودية الجزائر

السبت 12 ديسمبر:

سا 00ر14 نجم مقرة - اتحاد بسكرة

سا 00ر14 اتحاد بلعباس - وفاق سطيف

سا 30ر14 شباب قسنطينة - جمعية الشلف

سا 00ر15 وداد تلمسان - اتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

شبيبة الساورة 4 2

--. اتحاد بسكرة 4 2

--. وفاق سطيف 4 2

جمعية عين مليلة 3 1

--. مولودية الجزائر 3 1

--. نجم مقرة 3 2

--. أولمبي الشلف 3 2

8 . أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. مولودية وهران 2 2

--. شبيبة القبائل 2 2

--. نصر حسين داي 2 2

--. سريع غليزان 2 2

اتحاد بلعباس 1 2

--. وداد تلمسان 1 2

--. اتحاد الجزائر 1 2

شبيبة سكيكدة 0 1

--. أولمبي المدية 0 1