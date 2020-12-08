كرة القدم / الرابطة الأولى: فوز مولودية الجزائر خارج ميدانها على اتحاد بلعباس (2-1)

و سجلت أهداف المباراة من طرف سامي فريوي (د 15 من ضربة جزاء و 90+1) للمولودية, وكذا رضوان بونوة (د 64) لاتحاد بلعباس.
بعد هذه النتيجة, تسجل المولودية أولى نقاطها في الموسم و تصعد للمركز الرابع (3 نقاط) رفقة جمعية عين مليلة, نجم مقرة و أولمبي الشلف, بينما يبقى اتحاد بلعباس في المركز الخامس عشر (1 ن), بمعية وداد تلمسان و اتحاد الجزائر.
و تبقى "للعميد" مباراة متأخرة أخرى سيجريها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر أمام اولمبي المدية.
وقد تم تأجيل هذين اللقاءين بسبب مشاركة النادي العاصمي في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الافريقية.
الثلاثاء 8 ديسمبر (لقاء متأخر): اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 1-2
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الترتيب نقاط لعب
1 شبيبة الساورة 4 2
-- اتحاد بسكرة 4 2
-- وفاق سطيف 4 2
4 جمعية عين مليلة 3 1
-- مولودية الجزائر 3 1
-- نجم مقرة 3 2
-- أولمبي الشلف 3 2
8 أهلي برج بوعريريج 2 2
-- نادي بارادو 2 2
-- شباب قسنطينة 2 2
-- مولودية وهران 2 2
-- شبيبة القبائل 2 2
-- نصر حسين داي 2 2
-- سريع غليزان 2 2
15 اتحاد بلعباس 1 2
-- وداد تلمسان 1 2
-- اتحاد الجزائر 1 2
18 شبيبة سكيكدة 0 1
-- أولمبي المدية 0 1
20 شباب بلوزداد -- --