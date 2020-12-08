كرة القدم / الرابطة الأولى: فوز مولودية الجزائر خارج ميدانها على اتحاد بلعباس (2-1)

الجزائر- تغلب فريق مولودية الجزائر على اتحاد بلعباس بنتيجة 2-1 (الشوط الأول : 1-0) في لقاء متأخر عن الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس.

و سجلت أهداف المباراة من طرف سامي فريوي (د 15 من ضربة جزاء و 90+1) للمولودية, وكذا رضوان بونوة (د 64) لاتحاد بلعباس.

بعد هذه النتيجة, تسجل المولودية أولى نقاطها في الموسم و تصعد للمركز الرابع (3 نقاط) رفقة جمعية عين مليلة, نجم مقرة و أولمبي الشلف, بينما يبقى اتحاد بلعباس في المركز الخامس عشر (1 ن), بمعية وداد تلمسان و اتحاد الجزائر.

و تبقى "للعميد" مباراة متأخرة أخرى سيجريها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر أمام اولمبي المدية.

وقد تم تأجيل هذين اللقاءين بسبب مشاركة النادي العاصمي في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الافريقية.

الثلاثاء 8 ديسمبر (لقاء متأخر): اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر 1-2

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الترتيب نقاط لعب

1 شبيبة الساورة 4 2

-- اتحاد بسكرة 4 2

-- وفاق سطيف 4 2

4 جمعية عين مليلة 3 1

-- مولودية الجزائر 3 1

-- نجم مقرة 3 2

-- أولمبي الشلف 3 2

8 أهلي برج بوعريريج 2 2

-- نادي بارادو 2 2

-- شباب قسنطينة 2 2

-- مولودية وهران 2 2

-- شبيبة القبائل 2 2

-- نصر حسين داي 2 2

-- سريع غليزان 2 2

15 اتحاد بلعباس 1 2

-- وداد تلمسان 1 2

-- اتحاد الجزائر 1 2

18 شبيبة سكيكدة 0 1

-- أولمبي المدية 0 1

20 شباب بلوزداد -- --