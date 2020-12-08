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كرة القدم / الرابطة الأولى: فوز مولودية الجزائر خارج ميدانها على اتحاد بلعباس (2-1)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرات
كرة القدم / الرابطة الأولى: فوز مولودية الجزائر خارج ميدانها على اتحاد بلعباس (2-1)

الجزائر- تغلب فريق مولودية الجزائر على اتحاد بلعباس بنتيجة 2-1 (الشوط الأول : 1-0) في لقاء متأخر عن الجولة الأولى لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم, جمع بينهما اليوم الثلاثاء بملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس.

و سجلت أهداف المباراة من طرف سامي فريوي (د 15 من ضربة جزاء و 90+1) للمولودية, وكذا رضوان بونوة (د 64) لاتحاد بلعباس.

بعد هذه النتيجة, تسجل المولودية أولى نقاطها في الموسم و تصعد للمركز الرابع (3 نقاط) رفقة جمعية عين مليلة, نجم مقرة و أولمبي الشلف, بينما يبقى اتحاد بلعباس في المركز الخامس عشر (1 ن), بمعية وداد تلمسان و اتحاد الجزائر.

و تبقى "للعميد" مباراة متأخرة أخرى سيجريها يوم الثلاثاء 15 ديسمبر أمام اولمبي المدية.

وقد تم تأجيل هذين اللقاءين بسبب مشاركة النادي العاصمي في الدور التمهيدي لرابطة الأبطال الافريقية.

 

الثلاثاء 8 ديسمبر (لقاء متأخر): اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر   1-2

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الترتيب                               نقاط             لعب

1 شبيبة الساورة            4                      2

-- اتحاد بسكرة               4                      2

-- وفاق سطيف               4                      2

4 جمعية عين مليلة        3                      1

-- مولودية الجزائر            3                      1

-- نجم مقرة                   3                      2

-- أولمبي الشلف            3                      2

8 أهلي برج بوعريريج      2                       2

-- نادي بارادو                  2                      2

-- شباب قسنطينة          2                      2

-- مولودية وهران             2                      2

-- شبيبة القبائل             2                      2

-- نصر حسين داي           2                      2

-- سريع غليزان               2                      2

15 اتحاد بلعباس             1                      2

-- وداد تلمسان               1                      2

-- اتحاد الجزائر                1                      2

18 شبيبة سكيكدة          0                      1

-- أولمبي المدية             0                      1

20 شباب بلوزداد             --                     --

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كرة القدم / الرابطة الأولى: فوز مولودية الجزائر خارج ميدانها على اتحاد بلعباس (2-1)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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