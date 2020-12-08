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الرابطة الجزائرية الأولى (الجولة الثالثة) : تعيين الحكم إبرير لإدارة قمة، شبيبة القبائل-ش بلوزداد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات

الجزائر- ستجرى مباراة القمة للجولة الثالثة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, بين شبيبة القبائل و شباب بلوزداد تحت إدارة الحكم عبد الله إبرير حسب ما أعلنت عنه يوم الثلاثاء في بيان لها, الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

و عينت اللجنة الاتحادية للتحكيم كلا من بوعلام كشيدة و لمين شلالي لمساعدة الحكم الرئيسي إبرير, فيما عين بوشنب حكما رابعا.

بالنسبة للدربي العاصمي المقرر بين نادي بارادو و مولودية الجزائر, فقد أوكلت لجنه التحكيم, المباراة للحكم بشيري بمساعدة عراف و عياد, فيما سيكون براهيم حكما رابعا.

بالإضافة لهؤلاء  الحكام المعينين في الجولة الثالثة و المبرمجة يوم الجمعة 11 و السبت 12 ديسمبر, قامت لجنة التحكيم بتعيين حكام المباراتين المتأخرتين بين جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد من جهة, و مولودية الجزائر و أولمبي المدية من جهة أخرى.

من جهة أخرى, سيكون الحكام ملزمين بتقديم اختبار " بي سي آر" الخاص بالبروتوكول الصحي ضد جائحة كورونا فيروس, 48 ساعة قبل المباراة  طبقا لتعليمات الحكومة.

كما يتوجب عليهم الحصول على رخصة التنقل ما بين الولايات, وهي وثيقة تسلم لهم من قبل الهيئة المحلية المعنية.

"و يختم بيان الفاف بأن "تكاليف اختبارات "البي سي آر " ستكون على عاتق الفاف".

آخر تعديل على الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 16:13
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الرابطة الجزائرية الأولى (الجولة الثالثة) : تعيين الحكم إبرير لإدارة قمة، شبيبة القبائل-ش بلوزداد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 08 كانون1/ديسمبر 2020 15:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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