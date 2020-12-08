بطولة شمال إفريقيا - أقل من 20 عاما: استدعاء 30 لاعبا لدورة تونس

الجزائر - استدعى صابر بن سماعين، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، قائمة تضم 30 لاعبا من بينهم 8 ينشطون في الخارج وذلك تحسبا لدورة شمال افريقيا (تونس من 15 إلى 27 ديسمبر) المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2021 بموريتانيا (14 فبراير - 14 مارس)، حسب بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف).

وحسب نفس المصدر، فإن اتحاد شمال افريقيا يسمح باستدعاء 30 لاعبا وذلك تحسبا لأي طارئ جراء فيروس كورونا المستجد.

وباشر ''الخضر'' تربصا تحضيريا يوم الاثنين بالمركز التقني سيدي موسى (الجزائر) والذي يدوم الي غاية 12 ديسمبر.

وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره التونسي في ال15 من شهر ديسمبر في افتتاح الدورة المغاربية بملعب رادس (تونس)، قبل مواجهة المنتخب المغربي في 18 من نفس الشهر لحساب الجولة الثانية. بعدها، يواجه رفقاء اللاعب مروان زرقان (نادي بارادو) المنتخب الليبي (21 ديسمبر) قبل خوض الجولة الأخيرة أمام مصر (24 ديسمبر).

وسيجرى هذا الموعد -المبرمج في رادس والمنزه- على شكل بطولة مصغرة أين سيضمن الرائد والوصيف تأشيرة نهائيات كأس أمم افريقيا 2021، التي ستعرف مشاركة 12 منتخبا.

بالإضافة إلى البلد المضيف، ثلاثة منتخبات تأهلت رسميا لكأس أمم افريقيا 2021 للفئة، ويتعلق الأمر ب: غامبيا، أوغندا وتنزانيا.

قائمة اللاعبين:

بلخير محمد إسلام (شباب بلوزداد)، بكوش شمس الدين (شباب بلوزداد)، بوراس أكرم (شباب بلوزداد)، عزي محمد (شباب بوزداد)، بكرار منصيف (وفاق سطيف)، عرفي حديفة (شبيبة القبائل)، نشاط جبري فارس (شبيبة القبائل)، يعقوبي محمد أمين (مولودية الجزائر)، بوكرمة جلول (مولودية الجزائر)، رحماني أيمن (مولودية الجزائر)، صابر عبد الرؤوف (مولودية الجزائر)، بلومي محمد البشير (مولودية وهران)، تميمي عبد القادر (مولودية وهران)، تيتراوي يسين (نادي بارادو) دادة ميلود عبد السلام (نادي بارادو)، بارة خليل (نادي بارادو)، منصر عبد الجليل (نادي بارادو)، حميدي محمد رضا (نادي بارادو)، زروقي مروان (نادي بارادو)، بلقاسم بوزيدة عادل عمار (نادي بارادو)، بوشنان أيمن (اتحاد الجزائر)، معشو رضوان (اتحاد الجزائر)، فراج سامي (نادي سوشو/فرنسا)، بولهندي تيدي (نادي نيس/فرنسا)، خثير سيريل عباس باتريك (أولمبيك مرسيليا/فرنسا)، بعلوج معدي لقمان (أولمبيك مرسيليا/فرنسا)، أوفلة ماسينيسا إيريك (باريس سان جيرمان/فرنسا)، تواتي حسين (باريس سان جيرمان/فرنسا)، زيتوني يلياس ميشال لقدر (نادي أميان/فرنسا)، تباحريتي رضوان (ملعب ريمس/فرنسا).