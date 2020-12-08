الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة : وفاة الرئيس رابح شباح

الجزائر - توفي رئيس الاتحادية الجزائرية للمصارعة المشتركة، رابح شباح، يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 55 عاما، حسب ما علمت ''واج'' من الهيئة الفدرالية.

وترأس المرحوم -وهو رياضي ومدرب وطني سابق- الهيئة الفدرالية سنة 2013، قبل أن يتم تجديد الثقة فيه لعهدة ثانية عام 2017.

بالإضافة إلى رئاسة الاتحادية، فإن شباح، المولود بتاريخ 18 يناير 1965، كان يشغل أيضا منصب أمين خزينة باللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية وكذلك أمين عام بالكونفدرالية الافريقية للمصارعة المشتركة. كما تقلد المرحوم منصب مدير الشباب و الرياضة بولاية تيزي وزو في 2019.

وعلى اثر هذه الفاجعة، قدم كل من وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، رئيس اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حماد ومختلف رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية تعازيهم لعائلة الفقيد.