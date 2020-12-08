الرابطة الأولى: الإبقاء على لقاء ش. قسنطينة - أ. الشلف بملعب "بن عبد المالك"

الجزائر - تقرر احتضان ملعب "بن عبد المالك رمضان"، لقاء شباب قسنطينة - أولمبي الشلف، يوم السبت 12 ديسمبر (30ر14 سا)، برسم الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حسب البرنامج الذي نشرته رابطة كرة القدم المحترفة، سهرة الاثنين.

وكانت إدارة شباب قسنطينة قد راسلت الرابطة المحترفة، لاستضافة منافسيها بملعب "عابد حمداني" ببلدية الخروب (20 كلم عن مركز ولاية قسنطينة)، بسبب تدهور حالة أرضية الميدان ملعب "بن عبد المالك رمضان" الواقع بوسط مدينة "الجسور المعلقة".

واعتبر المناجير العام لفريق "السنافر" نصر الدين مجوج، أن أرضية الميدان ملعب "بن عبد المالك" (13 ألف مقعد) "تؤثر" على اللاعبين، مشيرا أن ملعب الخروب، يعتبر "البديل الوحيد" في ظل الأشغال الجارية بملعب "الشهيد حملاوي" -مقعل "السنافر" التقليدي- من أجل إعادة تهيئته تحسبا لاستضافة الجزائر لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين-2022، المؤجلة لعام 2023 بسبب جائحة كورونا.

من جانب آخر، تلعب الجولة الثالثة من البطولة الوطنية يومي 11 و 12 ديسمبر، حيث تميزها مباريات واعدة، من بينها: شبيبة القبائل - شباب بلوزداد و نادي بارادو - مولودية الجزائر.

--برنامج الجولة الثالثة:

الجمعة 11 ديسمبر:

شبيبة سكيكدة - أهلي برج بوعريريج (00ر1

4 سا)

سريع غليزان - شبيبة الساورة (00ر14 سا)

أولمبي المدية - مولودية وهران (00ر14 سا)

نصر حسين داي - جمعية عين مليلة (30ر14 سا)

شبيبة القبائل - شباب بلوزداد (00ر15 سا)

نادي بارادو - مولودية الجزائر (00ر15 سا)

السبت 12 ديسمبر:

نجم مقرة - اتحاد بسكرة (00ر14 سا)

اتحاد بلعباس - وفاق سطيف (00ر14 سا)

شباب قسنطينة - أولمبي الشلف (30ر14 سا)

وداد تلمسان - اتحاد الجزائر (00ر15 سا).