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مصارعة/ كأس العالم للأكابر 2020 : مشاركة 10 رياضيين جزائريين في موعد بلغراد

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر- سيكون المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة المشتركة (اغريقية - رومانية ومصارعة حرة), حاضرا ب 10 مصارعين في كأس العالم 2020 للأكابر (رجال وسيدات) , المقررة من 12 الى 18 ديسمبر ببلغراد (صربيا).

وأوضح المدير الفني الوطني للهيئة الفدرالية, ادريس حواس "لواج"  قائلا: " قمنا بانتقاء ثمانية أحسن الرياضيين في المصارعة الاغريقية- الرومانية , على غرار عبد الكريم فرقات, عبد الكريم اوعقالي وبشير سيد عزارة للمشاركة في كأس العالم بصربيا. هؤلاء المصارعون اكتسبوا خبرة لابأس بها , عبر مشاركتهم في مختلف المواعيد العالمية والقارية. وفي المصارعة  الحرة  وقع الاختيار على عبد الحق كرباش وعبد الغاني بن عطاالله ."

وخاض المنتخب الوطني للاختصاص (8  مصارعين في اختصاص اغريقية - رومانية واثنان في المصارعة الحرة)  بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة , فيصل عون ومسعود زغدان ,سلسلة من التربصات الاعدادية بمركز التحضير بالسويدانية ( الجزائر العاصمة), تيكجدة ( البويرة) سرايدي ( عنابة) وهذا بالتطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وبالنسبة للمدير الفني الوطني فان " الموعد العالمي, سيعرف حضور ابطال عالم واولمبيين. مهمة ممثلينا ستكون صعبة , بتواجد أحسن المصارعين, لكننا سنشارك بهدف تمثيل الالوان الوطنية  ومحاول الذهاب بعيدا , لكن هذا سيقتصر على عملية سحب القرعة هذه المنافسة."

وحسب حواس فانه بعد الفترة الطويلة من توقف النشاط الرياضي جراء جائحة كوفيد- 19, "يعود ممثلونا اخيرا الى اجواء المنافسات وهي فرصة لتقييم مستواهم الفني والبدني , تحسبا للاستحقاقات المقبلة , منها الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية بطوكيو- 2021 , المقررة شهر مارس  بمدينة الجديدة المغربية ."    وتجرى تصفيات المصارعة الاغريقية- الرومانية, يوم السبت 12 ديسمبر , بينما تنشط نصف النهائيات والنهائيات يوم الاحد 13 ديسمبر . وتقام مسابقات المصارعة الحرة ايام  16 , 17 و 18 ديسمبر.

وتتوجه  المجموعة الاولى من الوفد الجزائري -المتكون من 8 مصارعين ( اغريقية - رومانية)- يوم  الاربعاء نحو بلغراد عبر باريس ( فرنسا) , بينما المجموعة الثانية تطير الى صربيا يوم الاحد 12 ديسمبر .

آخر تعديل على الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:52
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مصارعة/ كأس العالم للأكابر 2020 : مشاركة 10 رياضيين جزائريين في موعد بلغراد
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 كانون1/ديسمبر 2020 19:48     الفئـة : رياضــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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