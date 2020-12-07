مصارعة/ كأس العالم للأكابر 2020 : مشاركة 10 رياضيين جزائريين في موعد بلغراد

الجزائر- سيكون المنتخب الوطني الجزائري للمصارعة المشتركة (اغريقية - رومانية ومصارعة حرة), حاضرا ب 10 مصارعين في كأس العالم 2020 للأكابر (رجال وسيدات) , المقررة من 12 الى 18 ديسمبر ببلغراد (صربيا).

وأوضح المدير الفني الوطني للهيئة الفدرالية, ادريس حواس "لواج" قائلا: " قمنا بانتقاء ثمانية أحسن الرياضيين في المصارعة الاغريقية- الرومانية , على غرار عبد الكريم فرقات, عبد الكريم اوعقالي وبشير سيد عزارة للمشاركة في كأس العالم بصربيا. هؤلاء المصارعون اكتسبوا خبرة لابأس بها , عبر مشاركتهم في مختلف المواعيد العالمية والقارية. وفي المصارعة الحرة وقع الاختيار على عبد الحق كرباش وعبد الغاني بن عطاالله ."

وخاض المنتخب الوطني للاختصاص (8 مصارعين في اختصاص اغريقية - رومانية واثنان في المصارعة الحرة) بقيادة الطاقم الفني المتكون من معزوز بن جدعة , فيصل عون ومسعود زغدان ,سلسلة من التربصات الاعدادية بمركز التحضير بالسويدانية ( الجزائر العاصمة), تيكجدة ( البويرة) سرايدي ( عنابة) وهذا بالتطبيق الصارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وبالنسبة للمدير الفني الوطني فان " الموعد العالمي, سيعرف حضور ابطال عالم واولمبيين. مهمة ممثلينا ستكون صعبة , بتواجد أحسن المصارعين, لكننا سنشارك بهدف تمثيل الالوان الوطنية ومحاول الذهاب بعيدا , لكن هذا سيقتصر على عملية سحب القرعة هذه المنافسة."

وحسب حواس فانه بعد الفترة الطويلة من توقف النشاط الرياضي جراء جائحة كوفيد- 19, "يعود ممثلونا اخيرا الى اجواء المنافسات وهي فرصة لتقييم مستواهم الفني والبدني , تحسبا للاستحقاقات المقبلة , منها الدورة التأهيلية للألعاب الاولمبية بطوكيو- 2021 , المقررة شهر مارس بمدينة الجديدة المغربية ." وتجرى تصفيات المصارعة الاغريقية- الرومانية, يوم السبت 12 ديسمبر , بينما تنشط نصف النهائيات والنهائيات يوم الاحد 13 ديسمبر . وتقام مسابقات المصارعة الحرة ايام 16 , 17 و 18 ديسمبر.

وتتوجه المجموعة الاولى من الوفد الجزائري -المتكون من 8 مصارعين ( اغريقية - رومانية)- يوم الاربعاء نحو بلغراد عبر باريس ( فرنسا) , بينما المجموعة الثانية تطير الى صربيا يوم الاحد 12 ديسمبر .