جيدو/ بطولة إفريقيا- 2020: مشاركة أكثر من 130 مصارعا في دورة مدغشقر

الجزائر - قام مائة وستة وثلاثون (136) رياضيًا من اثنين وثلاثين (32) بلدا, بالتسجيل للمشاركة في البطولة الإفريقية الـ41 للجيدو أكابر, المقرر إجراؤها في مدغشقر من 17 إلى 20 ديسمبر, والمؤهلة للألعاب الأولمبية بطوكيو-2020, حسبما علمته "وأج" يوم الاثنين, من النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي للجيدو, الجزائري محمد ميريجة.

وأوضح ميريجة والذي يشغل ايضا منصب رئيس لجنة المنافسات بالهيئة القارية: "لحد اليوم, أحصينا مجموع 136 رياضيًا من بينهم 47 إناث, يمثلون 32 دولة للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ستجري في أنتاناناريفو بمدغشقر. إنها مشاركة جيدة, في انتظار تسجيلات جديدة, حيث ستبقى الفترة مفتوحة إلى غاية اليوم الذي يسبق إنطلاق المنافسة ".

وصرح المدير الفني الوطني, سليم بوطبشة: "من المفترض أن تشارك الجزائر بـ 18 رياضيا بينهم 9 سيدات "إذا سارت الأمور على ما يرام, فسنشارك في البطولة الإفريقية بمدغشقر بفريق كامل لدى الجنسين. تتواجد منتخباتنا في تربص وتم اتخاذ جميع الإجراءات. فمن المقرر أن نتنقل يوم 12 ديسمبر والعودة في 21 من نفس الشهر, من الشهر نفسه".

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وسيتنافس المشاركون في سبع فئات للوزن (-60 كغ, -66 كغ, -73 كغم, -81 كغ, -90 كغ, -100 كغ, و +100 كغ) للرجال, ونفس الأمر عند السيدات (-48 كغ, -52 كغ, -57 كغ, - 63 كغ, -70 كغم, -78 كغ, و + 78 كغ).

بالإضافة إلى الألقاب الموضوعة على المحك, تمنح بطولة أنتاناناريفو المزيد من النقاط للمصارعين, تصل الي 700 نقطة للأبطال لمستقبليين وأقل بقليل لأصحاب المركزين الثاني و الثالث في انتظار المشاركة في بطولات الكبرى "غراند سلام" المبرمجة قبل يونيو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن البطولة الإفريقية للجيدو الـ41 (أكابر),كانت مقررة في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر وتسبقها تلك الخاصة بالأشبال والأواسط والكاتا.

ولكن بسبب جائحة كورونا, قرر الاتحاد الإفريقي للجودو تقديم موعد الأكابر وإلغاء المنافسات الأخرى.