الرابطة الأولى: ستة (6) أندية ستحصل قريبا على إجازة النادي المحترف

الجزائر- تحصل ستة (6) فرق من بطولة الرابطة المحترفة الأولى,(شبيبة الساورة , شبيبة القبائل, نادي بارادو نجم مقرة, وداد تلمسان, جمعية عين مليلة), "قريبا" على إجازة النادي المحترف لموسم 2020- 2021 , بعد أن استوفت ملفاتها لجميع الوثائق المطلوبة, حسب ما أفاد به يوم الاثنين بيان للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضح بيان الهيئة الفدرالية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت :" أنّ الاتحادية تستعد, عن طريق مديرية مراقبة التسيير المالي للأندية, لتسليم أندية الرابطة المحترفة الأولى لإجازة النادي المحترف الخاصة بموسم 2020- 2021 ".

وأضاف ذات المصدر أنّ هذه الإجازات ستسلم للشركات الرياضية ذات أسهم, التي استوفت ملفاتها لكل الوثائق و الشروط المحددة للحصول على إجازة النادي المحترف و المتمثلة لحدّ الآن في ستة(6) فرق هي : شبيبة الساورة و شبيبة القبائل, نادي بارادو , نجم مقرة, وداد تلمسان و جمعية عين مليلة.

و حسب نفس المصدر, فأنّ بقية الفرق التي لم تستوف ملفاتها لكلّ الوثائق المطلوبة, ستحصل على إجازاتها في وقت لاحق " موضحة" أنّ فريقين اثنين من هذه الفرق لا تنقصه سوى وثيقتين فقط لاستكمال الملف المطلوب , فيما يبقى عدد الوثائق الناقصة في ملفات 14 فريقا تتراوح بين ثلاث و ثماني وثائق .

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ومعلوم, انه في نهاية شهر نوفمبر المنصرم, قام فريق نجم مقرة و شبيبة القبائل و شبيبة الساورة و و داد تلمسان و اتحاد بسكرة بالتوقيع على الاتفاقية الثلاثية بين مديرة مراقبة التسيير المالي للأندية و الشركة الرياضية ذات أسهم و مكتب الخبرة .

و عبرت الاتحادية عن ارتياحها لهذه الخطوة حيث اكدت في بيانها انها :" تقدر المجهودات الكبيرة التي بذلتها هذه الأندية في إعداد ملفاتها للحصول على إجازة النادي المحترف لموسم 2020/ 2021 , وفق ما تقرر في اجتماع المكتب الفدرالي شهر يناير من سنة 2020 .

وكانت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة المحترفة لكرة القدم, قد شرعت في فتح ملف انضباطي ضدّ 15 فريقا من قسم النخبة بسبب عدم قيام هذه الاندية بتقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة النادي المحترف .

وقد منحت اللجنة مهلة 45 يوما , اعتبارا من 26 نوفمبر المنصرم, لإستكمال ملفاتها وتقديمها للاتحادية, التي ستقوم في حالة عدم تلقيها لهذه الملفات بتطبيق المادة 107 من قانون العقوبات التي تنص على فرض غرامات مالية أو خصم النقاط من رصيد هذه الفرق .