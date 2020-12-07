الرابطة الأولى / ا.بلعباس - م.الجزائر: "العميد" يبحث عن انطلاقة موفقة في سيدي بلعباس

المولودية، التي بدأت الموسم بمباراة الدور التمهيدي (ذهاب) لرابطة الأبطال الافريقية أمام بوفل دو بورغو البنيني ببورتو نوفو (1-1)، تعلق آمالا كبيرة على هذا الموسم، حيث تبحث عن التموقع سريعا في المقدمة من أجل لعب الأدوار الأولى في البطولة و استعادة اللقب الذي غاب عن خزائنها منذ 2010.

و سيكون منافسها الأول هذا الموسم هو اتحاد بلعباس، الذي نجح، رغم مشاكله الداخلية التي يواجهها، في العودة يوم الجمعة الماضي بتعادل ثمين من تنقله إلى برج بوعريريج أمام الأهلي المحلي (1-1) لحساب الجولة الثانية للبطولة.

و يقول مدرب المولودية نبيل نغيز ما يلي: "فريق اتحاد بلعباس لا يوجد في أزمة. صحيح أنهم يعانون من الناحية المالية على غرار كل الأندية، لكن على أرضية ميدانهم، سيتركون مشاكلهم جانبا. و الدليل على ذلك، خسرت المولودية في الموسم الماضي (3-1) ببلعباس رغم أنها كانت مرشحة للفوز. لا يجب أن ننسى بأن نواة اتحاد بلعباس لا زالت حاضرة، لذا يجب احترام المنافس الذي يتوفر على تشكيلة لا بأس بها".

بالنسبة لتشكيلة "المكرة"، لا شيء يبعث على الارتياح، حيث في الوقت الذي كان الأنصار يتوقعون عودة المياه إلى مجاريها بعد النقطة المكتسبة بمدينة الهضاب العليا، طفت المشاكل من جديد على السطح، بعدما قام المدرب اليامين بوغرارة و مساعده الياس عراب و عدد من اللاعبين بمقاطعة استئناف التدريبات.

و يطالب التقنيان بتأهيل 13 لاعبا جديدا (وهو ما لم يتم بسبب الديون المتراكمة على مستوى الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات)، فيما يطالب اللاعبون بتسوية وضعيتهم المالية.

وإذا كانت المولودية مرشحة على الورق للفوز، فإن اتحاد بلعباس يبقى قادرا على تحقيق نتيجة ايجابية، معتمدا في ذلك على إرادته القوية، لكن شريطة ترك مشاكله جانبا لتسجيل أول فوز له في الموسم الجديد و الوقوف أمام إدارة النادي من موقع قوة.

وسيجري لقاء تسوية رزنامة الجولة الأولى الآخر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر بين جمعية عين مليلة و شباب بلوزداد. وقد تم تأجيل المباراتين بسبب مشاركة الناديين العاصميين في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

الثلاثاء 8 ديسمبر:

سيدي بلعباس (00ر15): اتحاد بلعباس - مولودية الجزائر

الترتيب نقاط لعب

شبيبة الساورة 4 2

--. اتحاد بسكرة 4 2

--. وفاق سطيف 4 2

جمعية عين مليلة 3 1

--. نجم مقرة 3 2

--. أولمبي الشلف 3 2

أهلي برج بوعريريج2 2

--. نادي بارادو 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. مولودية وهران 2 2

--. شبيبة القبائل 2 2

--. نصر حسين داي 2 2

--. سريع غليزان

2 2

اتحاد بلعباس 1 1

--. وداد تلمسان 1 2

--. اتحاد الجزائر 1 2

شبيبة سكيكدة 0 1

--. أولمبي المدية 0 1

مولودية الجزائر -- --

--. شباب بلوزداد -- --.