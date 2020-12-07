الكاف: عقود محترفة لفائدة 20 حكما، من بينهم الجزائري غربال

الجزائر - اختارت لجنة التحكيم التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، ضمن قائمة تضم 20 حكماً، بينهم امرأتان، في إطار مشروع "الاحتراف" لمدة سنة واحدة، حسبما أعلنته الهيئة القارية على موقعها الرسمي.

وأشارت "الكاف" في بيانها: "هذه الخطوة الأولى في إضفاء الطابع الإحترافي على التحكيم في القارة ، باختيار مجموعة تجريبية من 20 حكمًا، يتم تعيينهم لمدة عام واحد، في إطار مشروع شبه احترافي سيشهد استفادة الحكام من عقد و التكوين. ستم انتقاء 18 حكماً وامرأتين لهذا المشروع الأول ".

وقاد مصطفى غربال (35 سنة) هذا الموسم ، نهائي رابطة أبطال إفريقيا، الذي أقيم في 27 نوفمبر الفارط، بين ناديي الأهلي والزمالك المصريين (2-1) بملعب القاهرة الدولي.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية: "من خلال اختيار المجموعة الأولى لهذا المشروع، فإن لجنة التحكيم لدى الكونفدرالية، تتطلع للتحضير لكأس العالم-2022 بقطر، وستختار الممثلين الأفارقة للمونديال من بين هذه المجموعة المكونة من 20 حكما دوليا".

وفي هذا الاطار قال رئيس لجنة التحكيم "الكاف"، السيشيلي إيدي مايي، أن "الهدف من هذا المشروع -عبر اختيار المجموعة الأولية المكونة من 20 حكمًا-، هو سعي خبراء التحكيم إلى إيجاد توازن بين المناطق الست للكونفدرالية، حسب العمر والمهارة والأداء في آخر مباريات المستوى العالي ومدى توافق تقنية حكم مساعد الفيديو +فار+ والجاهزية البدنية والقدرات الفنية. تم أخذ جميع التفاصيل بعين الاعتبار".

واضاف: "سيكون لديهم مرتبات شهرية وسنقوم بتعيين محاضرين في كل منطقة من المناطق الست للكونفدرالية للعمل معهم بدنيًا وفنيًا. سنزودهم بالمعدات وستتم مراقبتهم مع استفادتهم بجلسات على منصة +زووم+ وإجراء تقييمات شهرية".

وذكرت " الكاف : " لتلبية متطلبات اللياقة البدنية، ينبغي أن يتدرب الحكام ثلاث إلى أربع مرات على الأقل في الأسبوع، مما يعني زيادة الالتزام بالوقت والموارد ."

وخلصت بالتاكيد على انه بمجرد اختبار المشروع التجريبي في السنوات القادمة، ستسعى الكونفدرالية الإفريقية إلى توسيع البرنامج المذكور انفا ، ليشمل الحكام المساعدين بالإضافة إلى زيادة حصة الحكام لدى السيدات.

قائمة الحكام المختارين:

مصطفى غربال (الجزائر)، اليوم نيان (الكاميرون)، أمين محمد أمين محمد عمر (مصر)، ويسا تيسيما باملاك (إثيوبيا)، بابا باكاري غاساما (غامبيا)، سالمي صادوق (تونس)، نغامبو ندالا جان - جاك (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، جاني سيكازوي (زامبيا)، رضوان جيد (المغرب)، فيكتور ميغيل دي فريتاس غوميز (جنوب إفريقيا)، ندياي ماجويت (السنغال)، بوندو غوشوا (بوتسوانا)، باسيفيك ندابيهاوينيمانا (بوروندي)، أندوفيترا أفومبيتانا ريفولالا ماندا أمونيا راكوتوجونا (مدغشقر)، دانيال ني آيي لاريا (غانا)، بوبو تراوري (مالي)، بيدا داهاني (موريتانيا) كاماكو (كينيا).

-الحكمات: