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رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يفوز على النصر الليبي (2-0) و يتأهل للدور المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 19:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرات
رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يفوز على النصر الليبي (2-0) و يتأهل للدور المقبل

القاهرة- تأهل شباب بلوزداد, ممثل الجزائر في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم, للدور التصفوي الأول بعد فوزه على النصر الليبي بنتيجة 2-0 (الشوط الأول : 1-0),  يوم الأحد بالقاهرة في اطار إياب الدور التمهيدي.

و جاء هدفا الشباب بواسطة المدافع شعيب كداد (د 17) و صالح فكرون ضد مرماه (د 90+3).

في الشوط الثاني, أهدر النصر الليبي, الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الشوط الأول,ضربة جزاء.

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في لقاء الذهاب الذي جرى الاسبوع الماضي بالجزائر, فاز شباب بلوزداد بنتيجة 2-0.

وسيواجه نادي "العقيبة" في الدور المقبل, فريق غور ماهيا الكيني المتأهل على حساب الجيش الرواندي (1-2 ذهابا و 3-1 إيابا).

وتجرى مباراة الذهاب يوم 22 أو 23 ديسمبر, اما لقاء الاياب فيلعب يوم 5 أو 6 يناير 2021.

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 19:25
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رابطة أبطال إفريقيا: شباب بلوزداد يفوز على النصر الليبي (2-0) و يتأهل للدور المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 19:11     الفئـة : رياضــة     قراءة : 20 مرة   شارك

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