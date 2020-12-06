ملاكمة/البطولة العربية النسوية : ممثلات الجزائر تواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة

الجزائر- يواصل المنتخب الوطني للملاكمة (سيدات) تربصه التحضيري بالجزائر العاصمة تحسبا للاستحقاقات المقبلة, منها البطولة العربية المقررة شهر فبراير 2021 بالكويت, حسب ما علمت "واج" يوم الأحد من الاتحادية الجزائرية.

وبدأت ممثلات الجزائر - وهن أربع ملاكمات- في الفاتح ديسمبر الماضي تجمعا تحضيريا يتواصل حتى 15 من نفس الشهر بقيادة المدربين الوطنيين كنزي عبد الغاني, خالد حريمة و ابراهيم مخلوف. ويتعلق الامر برميساء بوعلام (51 كلغ) وإيمان خليف (60 كلغ), المتأهلتين الى الالعاب الاولمبية بطوكيو, إشراق شايب (75 كلغ) و سنوسي فاطمة الزهراء (57 كلغ).

للتذكير, أصيب ستة اعضاء من المنتخب الوطني, منهم ثلاث ملاكمات, بفيروس كورونا, الامر الذي ادى الى إلغاء تربص سابق برمج ابتداء من 25 نوفمبر بالمركب الرياضي "سفالتاس" بالشراقة (الجزائر العاصمة).