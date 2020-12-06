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و.سطيف-س.غليزان (1-1): "ضيعنا نقطتين لكننا استفدنا من الناحية المعنوية"

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرات
و.سطيف-س.غليزان (1-1): &quot;ضيعنا نقطتين لكننا استفدنا من الناحية المعنوية&quot;

 الجزائر- تأسف المدرب التونسي لوفاق سطيف, نبيل الكوكي, للنقطتين الضائعتين يوم السبت بميدانه أمام سريع غليزان (1-1) في الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, لكنه حيا بالمناسبة "رد فعل" لاعبيه رغم النقص العددي لفريقه.

و صرح مدرب الوفاق للصفحة الرسمية "فايسبوك" للنادي قائلا: "كنا ندرك صعوبة المقابلة أمام تشكيلة اكتفت بالدفاع. وتعقدت مهمتنا بعد طرد مدافعنا (كندوسي).

في الشوط الثاني, اجرينا تعديلا تكتيكيا سمح لنا بتعديل النتيجة رغم النقص العددي, و ذلك بفضل إرادة اللاعبين الذين أشكرهم كثيرا على مجهوداتهم. نظريا, خسرنا نقطتين, لكننا استفدنا من الناحية المعنوية".

وفاق سطيف, الذي سجل فوزا باهرا في الجولة الافتتاحية أمام اتحاد الجزائر (2-0) على ميدان هذا الأخير, تعثر بملعبه أمام الصاعد الجديد, سريع غليزان, في مباراة عرفت عودة الوسط الهجومي, أكرم جحنيط الذي تعافى من إصابته في الظهر.

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ويضيف الكوكي: "ستكون كل مبارياتنا على ميداننا بنفس سيناريو لقاء غليزان.

علينا استخلاص العبرة من هذا التعثر لتفادي ارتكاب نفس الأخطاء".

بعد هذا التعادل, سيكون الوفاق ملزما بالتدارك في موعده المقبل المقرر يوم السبت بسيدي بلعباس مثلما أوضحه المدرب السطايفي.

"لقد أهدرنا نقطتين داخل الديار, وهو ما سيدفعنا على التدارك في سيدي بلعباس.

سنحضر جيدا من كل الجوانب للعودة بنتيجة إيجابية, و ليس لنا خيارا آخر".

أخيرا, عبر التقني التونسي عن انشغاله لعدم استفادته من كامل عناصره, بسبب معاناة البعض منهم من إصابات حيث ختم يقول: "لا أتوفر على كل التعداد, و هو أمر مقلق. لو استفدت من كل اللاعبين, لكان لي اختيار واسع و إمكانيات أوفر. لا زالت هناك 36 مقابلة, وسيكون المشوار طويلا و شاقا, لذا سأكون بحاجة لكل اللاعبين".

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و.سطيف-س.غليزان (1-1): "ضيعنا نقطتين لكننا استفدنا من الناحية المعنوية"
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 1 مرة   شارك

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