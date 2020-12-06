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وزارة الشباب والرياضة تواصل منح الاعانات المالية للرياضيين

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات

الجزائر - واصلت وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد منح الإعانات المالية, في إطار عملية التكفل "الأمثل" بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبرالمبية طوكيو-2020 و ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

و أشرف وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, اليوم على منح إعانات مالية ل20 مصارعا من الكاراتي دو و رباعين اثنين في رفع الأثقال, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وباشرت الوزارة الوصية منح هذه الاعانات منذ عدة أيام حيث تشمل العملية 325 رياضيا (198 ذكور و 127 إناث) يمثلون 21 اتحادية.

اقرأ أيضا :       الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2021 : منح اعانات مالية ل23 رياضيا يمثلون ثلاثة تخصصات ...

وتمنح هذه الاعانات على أساس برنامج شامل و مخططات تحضيرية فردية تمتد إلى غاية يونيو 2021, والتي تغطي الرعاية الصحية للرياضيين والتربصات التحضيرية  داخل وخارج الوطن والمشاركة في المنافسات الدولية وكذا التجهيزات الرياضية والتعويضات المالية الخاصة بالتأطير التقني, حسب نفس المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:22
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وزارة الشباب والرياضة تواصل منح الاعانات المالية للرياضيين
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 17:04     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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