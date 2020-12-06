وزارة الشباب والرياضة تواصل منح الاعانات المالية للرياضيين

الجزائر - واصلت وزارة الشباب والرياضة يوم الأحد منح الإعانات المالية, في إطار عملية التكفل "الأمثل" بالرياضيين المتأهلين للألعاب الاولمبية والبرالمبية طوكيو-2020 و ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022.

و أشرف وزير الشباب والرياضة, سيد علي خالدي, اليوم على منح إعانات مالية ل20 مصارعا من الكاراتي دو و رباعين اثنين في رفع الأثقال, حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وباشرت الوزارة الوصية منح هذه الاعانات منذ عدة أيام حيث تشمل العملية 325 رياضيا (198 ذكور و 127 إناث) يمثلون 21 اتحادية.

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وتمنح هذه الاعانات على أساس برنامج شامل و مخططات تحضيرية فردية تمتد إلى غاية يونيو 2021, والتي تغطي الرعاية الصحية للرياضيين والتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن والمشاركة في المنافسات الدولية وكذا التجهيزات الرياضية والتعويضات المالية الخاصة بالتأطير التقني, حسب نفس المصدر.