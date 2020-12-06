الرابطة الأولى - ترتيب الهدافين: بلجيلالي (أولمبي الشلف) في الصدارة ب3 أهداف

الجزائر - يحتل وسط الميدان الهجومي لأولمبي الشلف، قدور بلجيلالي صدارة ترتيب هدافي بطولة الرابطة المحترفة الأولى ب 3 أهداف، بعد أن عزز أمس السبت رصيده بهدف آخر أمام الجار وداد تلمسان (1-0) خلال داربي الغرب الجزائري ضمن فعاليات الجولة الثانية.

وأهدى بلجيلالي -القادم في يناير 2020 من شباب قسنطينة- فريقه هدف الفوز في الدقيقة ال18 من عمر المباراة. وكان اللاعب البالغ من العمر 32 سنة قد أحرز ثنائية الأسبوع الفارط أمام نجم مقرة (خسارة 3-2) بمناسبة إجراء الجولة الأولى من المنافسة.

ويتصدر ابن مدينة وهران الترتيب، متقدما أصحاب المرتبة الثانية بهدفين، ويتعلق الأمر بحطالة (سريع غليزان)، حمزة دمان (جمعية عين مليلة)، عمورة (وفاق سطيف)، بن بوعلي (نادي بارادو) و بن طاهر (شباب قسنطينة).

يذكر أن الموسم الفارط -المتوقف في شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد- قد عرف تواجد ثلاثة لاعبين في كرسي الصدارة وهم محمد أمين عبيد (شباب قسنطينة)، محمد طيايبة (جمعية عين مليلة قبل انتقاله للعربية السعودية) و عبد النور بلحسيني (اتحاد بلعباس قبل انتقاله لقطر).