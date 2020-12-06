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كرة اليد / مونديال-2021 - تحضيرات: الجزائر حاضرة في دورة وارسو من 26 إلى 29 ديسمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 12:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
كرة اليد / مونديال-2021 - تحضيرات: الجزائر حاضرة في دورة وارسو من 26 إلى 29 ديسمبر

الجزائر - يشارك المنتخب الجزائري لكرة اليد في الدورة الودية التحضيرية بالعاصمة البولندية وارسو من 26 إلى 29 ديسمبر تحسبا لمونديال مصر (13-31 يناير 2021)، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.

بالإضافة للجزائر، تعرف هذه الدورة مشاركة بولندا (البلد المنظم)، روسيا وروسيا البيضاء، حسب نفس المصدر.

وستباشر الجزائر المنافسة بمواجهة روسيا البيضاء (27 ديسمبر)، قبل لقاء بولندا (28 ديسمبر) ثم روسيا (29 ديسمبر).

وقبل خوض هذه الدورة، سيلاقي "الخضر" في مواجهة مزدوجة المنتخب البولندي يومي 21 و22 ديسمبر.

و انطلق السباعي الوطني في تربص تحضيري مغلق يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة تحت قيادة المدرب الفرنسي ألان بورت بحضور 21 لاعبا.

و استأنف المنتخب الوطني تحضيراته بعد توقف لأكثر من شهر بعد تسجيل العديد من الحالات الايجابية لفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وسجلت التشكيلة بالمناسبة استدعاء اللاعبين الذين ينشطون في قطر ويتعلق الأمر بهشام كعباش (الأهلي)، نور الدين هلال (الأهلي) و مصطفى حاج صدوق (الوكرة).

وسينتقل المنتخب الوطني لبولندا عقب اختتام التربص الذي يدوم إلى غاية 9 ديسمبر.

 كما سيخوض "الخضر" أيضا مواجهتين وديتين أمام البحرين بالمنامة خلال تربص تحضيري آخر ينطلق نهاية الشهر الجاري.

خلال بطولة العالم-2021 بمصر، يتواجد المنتخب الجزائري ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات المغرب و البرتغال و إيسلندا.

 و سيستهل رفاق مسعود بركوس المنافسة ضد المغرب (14 يناير)، قبل أن يواجهوا ايسلندا (16 يناير) ثم البرتغال (18 يناير).

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كرة اليد / مونديال-2021 - تحضيرات: الجزائر حاضرة في دورة وارسو من 26 إلى 29 ديسمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 06 كانون1/ديسمبر 2020 12:29     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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