الرابطة الأولى (الجولة الثانية): تعادلات بالجملة و أولمبي الشلف يشد عن القاعدة

الجزائر - يبدو أن ميزة "التعادلات" متواصلة في بداية هذا الموسم الكروي الجديد، بواقع ستة من أصل ثماني مقابلات، حيث خرج أولمبي الشلف عن القاعدة بفوزه على وداد تلمسان (1-0)، اليوم السبت، بمناسبة تكملة الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وخلال مباريات أمس الجمعة، تميزت جمعية عين مليلة بالفوز في أولى مقابلاتها في الموسم الجديد على حساب نجم مقرة (1-0)، بينما "ساد التعادل" في الثلاث مقابلات الأخرى كدليل على الانطلاقة "المحتشمة" لبطولة المحترف الأول.

وشهد لقاء وفاق سطيف - سريع غليزان، قبل بدايته وقفة تضامنية من طرف لاعبي الوفاق الذين حملوا لافتة بعنوان "لا للعنصرية ... كلنا نبيل بن طالب" تعبيرا عن تضامنهم مع الدولي الجزائري لنادي شالك الألماني، والذي كان ضحية لتصريحات عنصرية من قبل الدولي الألماني السابق، شتيفن فروند.

وفي أطوار اللقاء سقط وفاق سطيف، الذي حقق انطلاقة موفقة في افتتاح الموسم الجديد، في فخ ضيفه سريع غليزان الذي فرض عليه نتيجة التعادل (1-1)، حيث كان الزوار سباقين لهز الشباك عبر حطالة من ركلة جزاء (د 44)، قبل أن يعدل سعيدي (د 54) الكفة لأبناء "عين الفوارة". ورغم ذلك يبقى "الوفاق" مع ثلاثي الطليعة بأربع نقاط، في حين افتك "السريع" نقطته الثانية هذا الموسم.

وفرض اتحاد الجزائر نتيجة التعادل على مضيفه شبيبة الساورة بواقع (2-2)، بفضل مهاجم الاتحاد زواري (د 51) والظهير رضواني (د 57)، اللذان عدلا الكفة ضد هدفي المحليين: حميدي (د 21) و مسعودي (د 55) من ركلة جزاء.

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وبهذا أحرز النادي العاصمي أول نقطة له تسمح له بالتنفس "نسبيا" عقب انطلاقة موسم سيئة تبعتها إقالة المدرب الفرنسي تشيكوليني والذي عوضته الإدارة اليوم السبت بمواطنه تيري فروجي، الذي سبق له قيادة الفريق "الأحمر والأسود" للتتويج بلقب البطولة موسم 2018-2019، بينما تبقى "النسور البشارية" مع كوكبة الطليعة بمجموع 4 نقاط.

واكتفى اتحاد بسكرة -الصاعد الجديد- بالتعادل السلبي في معقله أمام نصر حسين داي (0-0)، حيث عرف مدرب "النصرية" نذير لكناوي كيفية التفاوض مع فريقه السابق الذي صعد معه موسمين متتاليين. ويحافظ أبناء "الزيبان" على مركزهم في المقدمة (4 ن)، بينما يسجل عداد "النصرية" نقطتين.

وخرج أولمبي الشلف - وداد تلمسان عن "قاعدة التعادلات" التي ميزت غالبية مباريات الموسم الكروي الجديد، بعد مرور جولتين منه، حينما أحرز "الشلفاوة" فوزهم الأول بفضل هدف المهاجم المخضرم قدور بلجيلالي (د 18)، موقعا بذلك هدفه الثالث من مقابلتين. في حين تجمد عداد "الوداد" عند نقطة وحيدة بمناسبة عودته إلى قسم الأضواء.

وتم تأجيل كل من مواجهتي، مولودية الجزائر - أولمبي المدية و شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة، إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة "المولودية" و "الشباب" في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.