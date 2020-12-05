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الرابطة الأولى (الجولة الثانية): النتائج الجزئية والترتيب

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 16:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرات
الرابطة الأولى (الجولة الثانية): النتائج الجزئية والترتيب

الجزائر - النتائج الجزئية والترتيب المؤقت عقب إجراء مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت:

 

       السبت:

       اتحاد بسكرة - نصر حسين داي             0 - 0

       شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر        2 - 2

       وفاق سطيف - سريع غليزان         -جارية حاليا-

       جمعية الشلف - وداد تلمسان          -جارية حاليا-

 

             الجمعة:

       جمعية عين مليلة - نجم مقرة                2 - 1

       أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس       1 - 1

       نادي بارادو - شباب قسنطينة                2 - 2                   

       مولودية وهران - شبيبة القبائل              0 - 0

 

             المقابلات المؤجلة :

مولودية الجزائر - أولمبي المدية

شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة

 

الترتيب                         نقاط  لعب 

  1. شبيبة الساورة 4 2

--. اتحاد بسكرة         4            2

  1. وفاق سطيف 3 1

--. جمعية عين مليلة     3            1

--. نجم مقرة                    3            2

  1. أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو                 2            2

--. شباب قسنطينة       2            2

--. مولودية وهران             2            2           

--. شبيبة القبائل         2            2

--. نصر حسين داي     2            2

  1. وداد تلمسان 1 1

--. سريع غليزان        1            1

--. اتحاد بلعباس         1            1

--. اتحاد الجزائر        1            2

  1. شبيبة سكيكدة 0 1

--. أولمبي المدية         0            1

--. أولمبي الشلف        0            1

  1. مولودية الجزائر -- --

--. شباب بلوزداد        --           --.

 

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الرابطة الأولى (الجولة الثانية): النتائج الجزئية والترتيب
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 16:34     الفئـة : رياضــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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