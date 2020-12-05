الرابطة الأولى (الجولة الثانية): النتائج الجزئية والترتيب

السبت:
اتحاد بسكرة - نصر حسين داي 0 - 0
شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر 2 - 2
وفاق سطيف - سريع غليزان -جارية حاليا-
جمعية الشلف - وداد تلمسان -جارية حاليا-
الجمعة:
جمعية عين مليلة - نجم مقرة 2 - 1
أهلي برج بوعريريج - اتحاد بلعباس 1 - 1
نادي بارادو - شباب قسنطينة 2 - 2
مولودية وهران - شبيبة القبائل 0 - 0
المقابلات المؤجلة :
مولودية الجزائر - أولمبي المدية
شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة
الترتيب نقاط لعب
- شبيبة الساورة 4 2
--. اتحاد بسكرة 4 2
- وفاق سطيف 3 1
--. جمعية عين مليلة 3 1
--. نجم مقرة 3 2
- أهلي برج بوعريريج 2 2
--. نادي بارادو 2 2
--. شباب قسنطينة 2 2
--. مولودية وهران 2 2
--. شبيبة القبائل 2 2
--. نصر حسين داي 2 2
- وداد تلمسان 1 1
--. سريع غليزان 1 1
--. اتحاد بلعباس 1 1
--. اتحاد الجزائر 1 2
- شبيبة سكيكدة 0 1
--. أولمبي المدية 0 1
--. أولمبي الشلف 0 1
- مولودية الجزائر -- --
--. شباب بلوزداد -- --.