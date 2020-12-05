Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة

  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرات
الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة

الجزائر - تجرى الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم يومي 11 و12 ديسمبر بينما برمجت الجولة الرابعة في ال18 و ال19 من نفس الشهر, حسب ما أعلنت عنه الجمعة الرابطة المحترفة.

كما حددت الرابطة تواريخ اجراء المقابلات المؤجلة بسبب مشاركة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في رابطة أبطال افريقيا.

اقرأ أيضا :      الرابطة المحترفة الأولى: اكتشاف 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا

وبالتالي, ستلاقي المولودية مضيفها اتحاد بلعباس يوم 8 ديسمبر قبل استقبال أولمبي المدية في ال15 من نفس الشهر.

من جهته, يواجه شباب بلوزداد مضيفه فريق جمعية عين مليلة في ال15 من شهر ديسمبر, في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد تاريخ مواجهته للضيف شبيبة سكيكدة.    وكانت الرابطة قد اجتمعت مع ممثلين من المولودية والشباب من أجل الاتفاق حول تواريخ اجراء اللقاءات المتأخرة وتفادي تراكم المباريات.

آخر تعديل على السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:35
كلـمات مفتـاحيــة :
الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة
  أدرج يـوم : السبت, 05 كانون1/ديسمبر 2020 13:30     الفئـة : رياضــة     قراءة : 15 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.05

حوادث المرور : وفاة 7 أشخاص واصابة 259 أخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

20.12.05

الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة

20.12.05

الجزائر العاصمة : تهيئة 15 مصلحة استعجالية طبية وجراحية قريبا على مستوى مؤسسات الصحة…

20.12.05

دراجات : المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته ببسكرة

20.12.05

بوقدوم يستقبل نظيره الايطالي لويجي دي مايو

20.12.05

منطقة التجارة الحرة الإفريقية تشكل "خيارا استراتيجيا" للجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.04

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

التعرف على هوية الإرهابي الثالث المقضي عليه خلال العملية المنفذة بجيجل