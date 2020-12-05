الرابطة الأولى : تحديد تواريخ الجولتين الثالثة والرابعة

الجزائر - تجرى الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم يومي 11 و12 ديسمبر بينما برمجت الجولة الرابعة في ال18 و ال19 من نفس الشهر, حسب ما أعلنت عنه الجمعة الرابطة المحترفة.

كما حددت الرابطة تواريخ اجراء المقابلات المؤجلة بسبب مشاركة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في رابطة أبطال افريقيا.

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وبالتالي, ستلاقي المولودية مضيفها اتحاد بلعباس يوم 8 ديسمبر قبل استقبال أولمبي المدية في ال15 من نفس الشهر.

من جهته, يواجه شباب بلوزداد مضيفه فريق جمعية عين مليلة في ال15 من شهر ديسمبر, في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد تاريخ مواجهته للضيف شبيبة سكيكدة. وكانت الرابطة قد اجتمعت مع ممثلين من المولودية والشباب من أجل الاتفاق حول تواريخ اجراء اللقاءات المتأخرة وتفادي تراكم المباريات.