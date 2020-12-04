الرابطة الأولى: عين مليلة تحقق الفوز والتعادل يسيطر على بقية المقابلات

الجزائر - التحقت جمعية عين مليلة بكوكبة المقدمة بفضل فوزها في أول مقابلاتها في الموسم الجديد على حساب نجم مقرة (1-0)، في انتظار اجراء بقية المقابلات، بينما "ساد التعادل" في الثلاث مقابلات الاخرى كدليل على الانطلاقة "المحتشمة" لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في افتتاح جولتها الثانية التي لعبت يوم الجمعة.

أحرز فريق جمعية عين مليلة دخولا موفقا في بطولة الموسم الجديد 2020-2021، حينما انتصر بميدانه على نجم مقرة -المنتشي بفوزه الأسبوع الماضي- بهدفين لهدف واحد (2-1).

وشهدت المباراة تألق المهاجم حمزة دمان، إثر توقيعه ثنائية في شباك فريق أبناء "الحضنة"، الأول جاء من ركلة جزاء (د 8)، ثم أضاف هدف الفوز (د 80)، بينما وقع فقاص (د 16) هدف التقليص لنجم مقرة.

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وبهذا التحق فريق "العقارب" بأندية الطليعة برصيد 3 نقاط، قبل تواصل بقية الجولة غدا السبت.

وسجل أهلي برج بوعريريج نقطته الثانية في مطلع هذا الموسم، بعدما فرض عليه اتحاد بلعباس نتيجة التعادل (1-1)، الضيوف كانوا السباقين للتسجيل عبر عباس (د 45)، قبل أن يعدل قتال (د 70) الكفة لتشكيلة "البرايجية".

وشهد لقاء نادي بارادو - شباب قسنطينة بملعب الدار البيضاء بالعاصمة، توقيع أربعة أهداف كاملة، حيث جاءت النتيجة بهدفين في كل شبكة (2-2).

افتتح المهاجم بن بوعلي (20 سنة) بوابة التهديف عند الدقيقة (29)، مضيفا الهدف الثاني في عداده، ليضيف قناوي (د 39) الإصابة الثانية لفريق "الأتليتيك".

بالمقابل تألق اللاعب المغترب محمد بن طاهر، بتوقيع الثنائية الثانية لهذه الجولة، مفتتحا عداده بضربة جزاء (د 41)، ثم الهدف الثاني في الرمق الأخير (د 90+1)، مهديا نقطة ثمينة لأبناء مدينة "الجسور المعلقة".

وانتهت مقابلة مولودية وهران - شبيبة القبائل، كما انطلق بنتيجة بيضاء (0-0)، لتعجز "الشبيبة" بقيادة المدرب الجديد يوسف بوزيدي، الذي خلف التونسي يامن الزلفاني، عن تحقيق أول فوز لها.

نفس الأمر بالنسبة لفريق "الحمراوة" الذين أحرزوا تعادلين في مقابلتين.

وتتواصل هذه الجولة الثانية غدا السبت، بإجراء أربع مباريات بداية من الساعة 00ر14، بينما تم تأجيل كل من مواجهتي، مولودية الجزائر - أولمبي المدية و شباب بلوزداد - شبيبة سكيكدة، إلى تاريخ لاحق بسبب مشاركة "المولودية" و "الشباب" في الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.