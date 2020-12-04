نغيز: " لا نتوفر على تعداد ثري لمواجهة كثافة الرزنامة "

الجزائر - اعترف مدرب مولودية الجزائر (الرابطة الجزائرية الأولى لكرة القدم) نبيل نغيز يوم الجمعة بأنه لا يتوفر على تعداد ثري لمواجهة كثافة الرزنامة لهذا الموسم مشيرا بأنه سيلجأ إلى عملية التدوير، بالاعتماد على خزان الرديف حتى يتسنى له اللعب على كل الجبهات.

و أوضح نغيز على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا:" صراحة، إذا أردنا أن نكون متألقين في كل المنافسات، فإنه ليس بالإمكان فعله في ظل التعداد الذي نتوفر عليه. ستكون الفرصة للاعبي الرديف للحصول على فرصة للعب، سأقحمهم في مباريات البطولة خاصة. سأقوم بتدوير التعداد، لأنه ليس من الممكن أن نخوض كل هذه المنافسات بتعداد يضم 20 للاعبا و بوتيرة سريعة.

نخشى عامل الإصابات و حدة المباريات. فلاعبونا ليسوا متعودين على هذه السلسلة من المباريات، انطلاقا من هنا، سنعتمد على فئة دون 21 عاما".

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و كانت مولودية الجزائر المشاركة في منافسة رابطة أبطال إفريقيا قد سجلت التعادل يوم السبت الماضي على ميدان بافلز بورقو البنيني (1-1) في مباراة الذهاب للدور التمهيدي، بينما لم تجر مباراة الإياب التي كانت مقررة اليوم الجمعة (سا 00ر15) بملعب 5 جويلية بسبب غياب المنافس.

و أضاف مدرب المولودية:" لم يتنقل الفريق البنيني إلى الجزائر، و سيكون تأهلنا للدور المقبل طبيعيا. و سنستغل حضورنا بملعب 5 جويلية لخوض لقاء تطبيقي بين اللاعبين، خاصة و أنهم لم يلعبوا على هذه الأرضية منذ شهر مارس الماضي".

في الدور المقبل ستواجه مولودية الجزائر النادي الصفاقسي التونسي الفائز في لقاء الذهاب خارج ميدانه على نادي مالانديج (زنجبار) (5-0).

عن اللقاء المتوقع أمام الصفاقسي التونسي، يقول نغيز:" أفضل مواجهة ناد مغاربي على نادي افريقي من جنوب الصحراء، نظرا للظروف المناخية الصعبة.

سيكون اللقاء أمام الصفاقسي نهائيا قبل الأوان، قبل الدخول في مرحلة المجموعات. سنلعب هذا الداربي على أرضية ممتازة سواء في صفاقس أو الجزائر".

مشيرا بأنه فريقه لا زال بحاجة إلى وتيرة اللعب خاصة في بداية هذا الموسم، وهو ما سيعكف على معالجته قبل المباراة المزدوجة أمام النادي الصفاقسي.

و ختم يقول:" من الصعب لعب 90 دقيقة بنفس الوتيرة. نحن بعيدون جدا عن هذا المستوى، هناك فترات قوية يجب أن نكون خلالها ذات فعالية، وعلينا ايضا تسيير الفترات الصعبة بنجاح.

فقبل لقاء الدور المقبل (22-23 ديسمبر)، سنعمل على رفع ايقاع لعب التشكيلة و الحصول على الآليات المطلوبة و لن يتأتى ذلك إلا من خلال مشاركتنا في منافسة البطولة الوطنية و العمل على تدارك النقائص المسجلة".