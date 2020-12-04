بيئة: السيدة بن حراث تشارك في مؤتمر الوزراء الأفارقة من أجل تدعيم العمل البيئي -

رابطة أبطال إفريقيا: الكاف ستدرس حالة غياب بوفالو دي بورغو ضد مولودية الجزائر -

مشروع إنجاز مسالك للدراجات بالجزائر العاصمة في الآفق -

الأغواط تستعيد الذكرى 168 لإحدى المجازر الرهيبة لقوات الاحتلال الفرنسية في حق الجزائريين -

باتنة: إكتشاف نقيشة ليبية قديمة بموقع قرقور بسريانة -

الرابطة المحترفة الأولى: اكتشاف 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا -

ملعب مصطفى تشاكر سيكون جاهزا بداية من شهر مارس المقبل -

الوزارة الوصية تمنح إعانات مالية للرياضيين المتأهلين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة -

سيدي أوكال: ’’ المغرب يتستر على خسائره أمام الجيش الصحراوي ‘’ -

هبوب رياح يمكن أن تتجاوز سرعتها 80 كم / ساعة على ست ولايات لشمال الوطن -

الإطاحة بشبكة إجرامية تستغل مواقع التواصل الاجتماعي لإبرام صفقات بيع وهمية -

مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب بيترو سبور بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا -

الجزائر تدعو المجتمع الدولي الى التآزر وترقية العمل المتعدد الأطراف للتغلب على وباء كورونا -

لائحة الاتحاد الأوروبي مجحفة للغاية -

دراسة الملفات المتعلقة بنشاط صناعة المركبات تتم وفق دفتر الشروط بدون أي تغيير -

اتفاق اوبيب+: تحديد الزيادة في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل في اليوم اعتبارًا من يناير 2021 -

اوبك + : زيادة الإنتاج ب 500 الف برميل بداية من يناير المقبل قرار يرضي جميع المشاركين -

الخطوط الجوية الجزائرية: برمجة 24 رحلة اجلاء من 4 الى 19 ديسمبر -

طاقة: تعميم الكهرباء الشمسية لمرافقة تطوير القطاع الفلاحي -