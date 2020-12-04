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مشروع إنجاز مسالك للدراجات بالجزائر العاصمة في الآفق

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 16:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
مشروع إنجاز مسالك للدراجات بالجزائر العاصمة في الآفق facebook: Fédération Algérienne de Cyclisme

الجزائر - شكل موضوع انجاز مسلك خاص بالدراجات، محور محادثات جرت امس الخميس بين الوزيرة المنتدبة المكلفة برياضيي النخبة سليمة سواكري ورئيس الاتحادية الجزائرية للدراجات، خير الدين برباري.

واوضح بيان الهيئة الفدرالية انه "من المقرر انجاز مسلك خاص بالدراجات على مستوى فضاء الصابلات وفي جهات اخرى بالجزائر العاصمة، بينما المسلك الخاص بالدراجات الجبلية VTT ستنجز بدنيا بارك، (الرياح الكبرى) الواقعة ببلدية دالي ابراهيم ."

وأضاف البيان ان هذه المبادرة تندرج في إطار تطوير الاختصاص والتي تضاف إليه مبادرات أخرى سبق وان إتخذت في هذا الاطار، على غرار، تكوين الرياضيين، المدربين  والحكام.

ولقيت هذه المشاريع استحسان الحضور، آملين في ان يتم تعميمها الى مواقع اخرى بالجزائر العاصمة حتى تصبح "نمودجية" لمشاريع اخرى "مقررة مستقبلا على المستوى الوطني."

واثناء عرض بالفيديو المشروعين المزمع إنجازهما وتقديم مختلف الملفات التقنية الخاصة بهما، استفاض رئيس الاتحادية واطاراته في الحديث عنها باعتبار انهما موجهين للجهور العريض وممارسي الاميرة الصغيرة.

وبهذه  المناسبة، تم تعيين لجنة مختلطة لدراسة امكانية تجسيد هذه العمليات، مع اخد بعين الاعتبار خصوصية كل موقع ومسلك للدراجات.

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مشروع إنجاز مسالك للدراجات بالجزائر العاصمة في الآفق
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 16:14     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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