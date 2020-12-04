الرابطة المحترفة الأولى: اكتشاف 8 حالات إيجابية لفيروس كورونا

الجزائر - أعلن اتحاد الجزائر عن اكتشاف 8 حالات ايجابية لفيروس كورونا في الفريق، يوم الجمعة، من بينهم 6 لاعبين وذلك قبل لقاء شبيبة الساورة يوم السبت بملعب 20 أوت 1955 ببشار (سا 00ر14) ضمن فعاليات الجولة الثانية من البطولة المحلية.

وجاء في بيان النادي العاصمي: ''بعد إختبار PCR الذي أجري على أعضاء الفريق صبيحة الخميس، تحصلنا على النتائج هذا الصباح (اليوم الجمعة) و التي تشير إلى وجود 8 حالات إيجابية بدون أعراض (6 لاعبين و عضوين من الطاقم الفني)، ويتعلق الأمر ب بلال بن حمودة، أسامة عبد الجليل، محمد لمين زيماموش، فاتح عاشور، مهدي بن دين، مزير صولة، بوزيان بن عريبي ونيكولا بوب''.

قبل أن يضيف: ''للتذكير، إن المصابين سيخضعون للحجر الصحي كما ينص عليه البروتكول الصحي''.

بالإضافة للاتحاد، اكتشف نصر حسين داي بدوره أربع حالات ايجابية قبل مواجهة يوم السبت لإتحاد بسكرة (سا 00ر14).

خلال جولة الافتتاح التي جرت الأسبوع الفارط، سقط الاتحاد داخل قواعده أمام وفاق سطيف (0-2)، في الوقت الذي فازت فيه شبيبة الساورة على المضيف أولمبي المدية (0-1).