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ملعب مصطفى تشاكر سيكون جاهزا بداية من شهر مارس المقبل

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 12:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرات
ملعب مصطفى تشاكر سيكون جاهزا بداية من شهر مارس المقبل

الجزائر- سيكون ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, جاهزا لاحتضان مقابلات كرة القدم , بداية من شهر مارس المقبل, بعد الانتهاء من عملية إعادة التهيئة التي انطلقت منذ ثلاثة أشهر و التي خصصت أساسا لإصلاح الأرضية, حسب ما أفادت به يوم الجمعة الإتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيان مقتضب لها: "ملعب الشهيد مصطفى تشاكر سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل , وسيكون قادرا على استقبال مقابلة الجولة الأخيرة للمنتخب الوطني ضدّ منتخب بوتسوانا في إطار تصفيات كاس أمم إفريقيا  2021 ".

ومعلوم , أنّ أرضية ملعب مصطفى تشاكر كانت قديمة نسبيا, الأمر الذي استدعى إعادة تهيئتها, خاصة وانّ هذا الملعب كان الميدان المفضل" للخضر"  في السنوات العشرة الأخيرة.

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و أضافت الاتحادية, أنه :" بفضل أشغال إعادة التهيئة هذه, ستسترجع أرضية ملعب مصطفى تشاكر ألوانها, لتكون هذه المنشأة الرياضية قادرة مجددا على احتضان مقابلات أشبال الناخب الوطني  جمال بلماضي".

وفي انتظار الانتهاء من الأشغال و تسليم  الملعب, سيلعب المنتخب الوطني الذي قطع -قبل الآوان - تأشيرة تأهله إلى كاس إفريقيا 2021 بالكاميرون, بملعب المركب الاولمبي 5 جويلية (الجزائر).

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ملعب مصطفى تشاكر سيكون جاهزا بداية من شهر مارس المقبل
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 12:46     الفئـة : رياضــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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