ملعب مصطفى تشاكر سيكون جاهزا بداية من شهر مارس المقبل

وأوضحت الهيئة الفدرالية في بيان مقتضب لها: "ملعب الشهيد مصطفى تشاكر سيكون جاهزا في شهر مارس المقبل , وسيكون قادرا على استقبال مقابلة الجولة الأخيرة للمنتخب الوطني ضدّ منتخب بوتسوانا في إطار تصفيات كاس أمم إفريقيا 2021 ".
ومعلوم , أنّ أرضية ملعب مصطفى تشاكر كانت قديمة نسبيا, الأمر الذي استدعى إعادة تهيئتها, خاصة وانّ هذا الملعب كان الميدان المفضل" للخضر" في السنوات العشرة الأخيرة.
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و أضافت الاتحادية, أنه :" بفضل أشغال إعادة التهيئة هذه, ستسترجع أرضية ملعب مصطفى تشاكر ألوانها, لتكون هذه المنشأة الرياضية قادرة مجددا على احتضان مقابلات أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي".
وفي انتظار الانتهاء من الأشغال و تسليم الملعب, سيلعب المنتخب الوطني الذي قطع -قبل الآوان - تأشيرة تأهله إلى كاس إفريقيا 2021 بالكاميرون, بملعب المركب الاولمبي 5 جويلية (الجزائر).