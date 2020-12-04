الوزارة الوصية تمنح إعانات مالية للرياضيين المتأهلين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

وأوضح بيان الوزارة الشباب أنّ هذه الاعانات, التي تزامن تقديمها مع الاحتفالات اليوم العالمي لذوي الهمم المصادف ليوم 3 ديسمبر من كل سنة: "ستكون موجهة للاختصاصات الرياضية البارالمبية التالية : كرة السلة (الفريق الوطني سيدات ورجال 24 رياضي), كرة الجرس (الفريق الوطني سيدات رجال 12 رياضي), ألعاب القوى (22 رياضي), حمل بالقوة (03 رياضيين) والجيدو (05 رياضيين).
و أوضح نفس المصدر أنّ هذه الإعانات الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, مقدرة بمبلغ 15 مليار سنتيم.
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و تندرج هذه الإعانات في إطار التكفل بالرياضيين المتأهلين والمرشحين للتأهل للألعاب البارالمبية طوكيو2021 والتي تتجسد عن طريق عقود نجاعة متعلقة بالبرنامج التحضيري الخاص بكل رياضي, الذي يشمل على وجه الخصوص التربصات التحضيرية داخل و خارج الوطن, والتجهيزات الرياضية والمشاركة في المنافسات الدولية.
وكانت الوصاية قد شرعت منذ أيام في منح إعانات مالية لصالح 325 رياضي (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية, ويتعلق الأمر بذوي الاحتياجات الخاصة, ألعاب القوى, الدراجات الهوائية, الملاكمة, كرة اليد, المصارعة المشتركة, الكاراتي دو, الجيدو, الجمباز, السباحة, التجذيف والكانوي كياك, كرة السلة, المبارزة, التنس, الكرة الطائرة, الملاحة الشراعية, رفع الأثقال, الريشة الطائرة, التايكواندو, الرماية الرياضية وتنس الطاولة .