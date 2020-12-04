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مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا

  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 11:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرات
مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب &quot;بيترو سبور&quot; بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا

الجزائر- ستقام مقابلة النصر الليبي (بطولة ليبيا/ القسم الأول) و شباب بلوزداد الجزائري, لحساب مقابلة العودة من الدور التمهيدي لمنافسة رابطة  الأبطال الإفريقية لكرة القدم, يوم الأحد بملعب "بيترو سبور" بالعاصمة المصرية القاهرة ابتداء من الساعة أل(00ر17سا)بتوقيت الجزائر, حسب ما أفاد به  بيان الفريق العاصمي مساء الخميس.

وأوضح فريق شباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه :" بناءا على طلب مقدم من الفريق الليبي , قررت الكونفدرالية الإفريقية للعبة تغيير مكان إجراء هذه المواجهة, التي ستقام في نهاية المطاف يوم الأحد بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة  ابتداء من الساعة ال00ر17سا بتوقيت الجزائر , بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بملعب الشرطة بالقاهرة على الساعة ال45ر13سا بتوقيت الجزائر, وذلك بسبب عدم جاهزية الأرضية".

ومعلوم , أنّ فريق شباب بلوزداد كان قد فاز بالمقابلة الأولى التي جرت يوم الأحد المنصرم بملعب 5 جويلية بنتيجة (2-0).

ويتنقل ممثل الجزائر, يوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة, عبر رحلة خاصة, علما أن الفريق الليبي قد منع من اللعب بقواعده لأسباب أمنية.

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و تحسبا لهذه المواجهة الثانية, وجه المدرب فرانك دوماس الدعوة ل19 لاعبا, وهي التشكيلة التي غاب عنها كل من لاعبا وسط الميدان بلال تاريكات و حسين سالمي و المهاجم خالد بوسيليو , بسبب الإصابة.

وتدار هذه المقابلة, من قبل طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الرئيسي نعيم حسني بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل و أمين بركالله.

وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور الأول من هذه المنافسة القارية, الفائز من المواجهة المزدوجة بين حرس الجيش الرواندي وغور ماهيا الكيني ( مقابلة الذهاب 2-1). وستقام مقابلة الذهاب يوم 22 أو 23ديسمبر, فيما تقام مقابلة العودة يوم 5 أو 6 يناير 2021.

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مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا
  أدرج يـوم : الجمعة, 04 كانون1/ديسمبر 2020 11:05     الفئـة : رياضــة     قراءة : 8 مرة   شارك

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