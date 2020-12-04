مقابلة النصر الليبي - شباب بلوزداد, تقام بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة على الساعة ال00ر17سا

وأوضح فريق شباب بلوزداد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه :" بناءا على طلب مقدم من الفريق الليبي , قررت الكونفدرالية الإفريقية للعبة تغيير مكان إجراء هذه المواجهة, التي ستقام في نهاية المطاف يوم الأحد بملعب "بيترو سبور" بالقاهرة ابتداء من الساعة ال00ر17سا بتوقيت الجزائر , بعد أن كانت مقررة في وقت سابق بملعب الشرطة بالقاهرة على الساعة ال45ر13سا بتوقيت الجزائر, وذلك بسبب عدم جاهزية الأرضية".
ومعلوم , أنّ فريق شباب بلوزداد كان قد فاز بالمقابلة الأولى التي جرت يوم الأحد المنصرم بملعب 5 جويلية بنتيجة (2-0).
ويتنقل ممثل الجزائر, يوم الجمعة إلى العاصمة المصرية القاهرة, عبر رحلة خاصة, علما أن الفريق الليبي قد منع من اللعب بقواعده لأسباب أمنية.
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و تحسبا لهذه المواجهة الثانية, وجه المدرب فرانك دوماس الدعوة ل19 لاعبا, وهي التشكيلة التي غاب عنها كل من لاعبا وسط الميدان بلال تاريكات و حسين سالمي و المهاجم خالد بوسيليو , بسبب الإصابة.
وتدار هذه المقابلة, من قبل طاقم تحكيم تونسي بقيادة الحكم الرئيسي نعيم حسني بمساعدة مواطنيه أيمن إسماعيل و أمين بركالله.
وفي حالة التأهل, سيواجه فريق شباب بلوزداد في الدور الأول من هذه المنافسة القارية, الفائز من المواجهة المزدوجة بين حرس الجيش الرواندي وغور ماهيا الكيني ( مقابلة الذهاب 2-1). وستقام مقابلة الذهاب يوم 22 أو 23ديسمبر, فيما تقام مقابلة العودة يوم 5 أو 6 يناير 2021.