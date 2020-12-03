Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ألماس: "النادي البينيني لم يصل إلى الجزائر لحد الآن"

  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرات

الجزائر - لم يصل نادي بوفالو دي بورغو البنيني حتى الآن إلى العاصمة الجزائرية، قبل اقل من 24 ساعة من المباراة ضد مولودية الجزائر، غدا الجمعة بملعب 5 جويلية (15,00 سا)، لحساب الدور التمهيدي (إياب) لرابطة أبطال إفريقيا، وفق ما علمته "وأج" اليوم الخميس من إدارة النادي العاصمي.

وصرح ل "وأج" رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، قائلا: "لحد الساعة لم يصل الفريق البنيني. نحن نعلم فقط أنهم راسلوا الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) لطلب تأجيل اللقاء، بحجة إلغاء الرحلة القادمة من باريس، وهذا غير صحيح تماما. انتظرنا قدومهم اليوم من العاصمة الفرنسية، لكنهم لم يأتوا. أعتقد أننا نتجه مباشرة إلى غياب المنافس عن المواجهة، لكن كل شيء ممكن  ".

خلال الجولة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي في بورتو نوفو ، نجحت المولودية في العودة بنيجة التعادل (1-1) أمام الفريق البينيني.

وأضاف المتحدث: "حضرنا صباح اليوم الخميس الإجتماع التقني، والذي لاحظ خلاله الحكم المصري (محمود زكريا البنة) غياب الفريق الخصم".

حتى لو لم يلتحق النادي البنيني إلى الجزائر بعد، فإن رئيس مجلس إدارة "العميد" يترك الباب مفتوحًا على كل الاحتمالات.

"قد يأتون عبر رحلة خاصة في الساعات القليلة القادمة. من جانبنا، نحن جاهزون لهذه المقابلة. سوف نكون يوم الجمعة فوق أرضية الميدان بشكل طبيعي. في حالة غياب الخصم، سينتظر الحكم فترة الربع ساعة القانونية قبل الإعلان عن غياب الفريق البينيني و فوزنا بنقاط المباراة".

في حال التأهل ، سيواجه مولودية الجزائر في الدور المقبل الفائز في المواجهة المزدوجة بين نادي مالانديج (زنجبار) والصفاقسي التونسي (ذهاب: 0-5). تقام مباراة الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر، بينما تلعب مباراة الإياب في 5-6 يناير 2021.

كلـمات مفتـاحيــة :
ألماس: "النادي البينيني لم يصل إلى الجزائر لحد الآن"
  أدرج يـوم : الخميس, 03 كانون1/ديسمبر 2020 18:09     الفئـة : رياضــة     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.12.03

الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى محولة عدة قواعد لجيش الإحتلال المغربي الى ركام

20.12.03

جمارك : إحباط محاولة تهريب وإدخال كميات معتبرة من المخدرات والمهلوسات إلى التراب الوطني

20.12.03

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع حول "عمليات السلام حول العالم: دور ومشاركة النساء "

20.12.03

عرض دفتر شروط جديد و دليل "الممارسات الحسنة" لمرافقة المؤسسات المصغرة

20.12.03

الدورة السادسة للمنتدى البرلماني المتوسط: البرلمان الجزائري يؤكد رفض لائحة البرلمان…

20.12.03

ألماس: "النادي البينيني لم يصل إلى الجزائر لحد الآن"

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.12.01

باتنة: ملاحظة لأول مرة في الجزائر طائر "دخلة مرمرة"

20.12.01

الجزائر تتعرض لوابل متدفق من التهجمات اللفظية تأتينا من فرنسا

20.12.02

رئيس مجلس الأمن: "خذلنا شعب الصحراء الغربية و أرجأنا تقرير مصيره أكثر من اللازم"

20.12.02

أنساج: الجهاز يوسع  لغير البطالين

20.12.02

الجزائر تسجل "ببالغ الاسف" تجدد بؤر التوتر المسلح في القارة الافريقية

20.12.01

القضاء على إرهابي ثالث بولاية جيجل