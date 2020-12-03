ألماس: "النادي البينيني لم يصل إلى الجزائر لحد الآن"

الجزائر - لم يصل نادي بوفالو دي بورغو البنيني حتى الآن إلى العاصمة الجزائرية، قبل اقل من 24 ساعة من المباراة ضد مولودية الجزائر، غدا الجمعة بملعب 5 جويلية (15,00 سا)، لحساب الدور التمهيدي (إياب) لرابطة أبطال إفريقيا، وفق ما علمته "وأج" اليوم الخميس من إدارة النادي العاصمي.

وصرح ل "وأج" رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، قائلا: "لحد الساعة لم يصل الفريق البنيني. نحن نعلم فقط أنهم راسلوا الكونفدرالية الإفريقية (الكاف) لطلب تأجيل اللقاء، بحجة إلغاء الرحلة القادمة من باريس، وهذا غير صحيح تماما. انتظرنا قدومهم اليوم من العاصمة الفرنسية، لكنهم لم يأتوا. أعتقد أننا نتجه مباشرة إلى غياب المنافس عن المواجهة، لكن كل شيء ممكن ".

خلال الجولة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي في بورتو نوفو ، نجحت المولودية في العودة بنيجة التعادل (1-1) أمام الفريق البينيني.

وأضاف المتحدث: "حضرنا صباح اليوم الخميس الإجتماع التقني، والذي لاحظ خلاله الحكم المصري (محمود زكريا البنة) غياب الفريق الخصم".

حتى لو لم يلتحق النادي البنيني إلى الجزائر بعد، فإن رئيس مجلس إدارة "العميد" يترك الباب مفتوحًا على كل الاحتمالات.

"قد يأتون عبر رحلة خاصة في الساعات القليلة القادمة. من جانبنا، نحن جاهزون لهذه المقابلة. سوف نكون يوم الجمعة فوق أرضية الميدان بشكل طبيعي. في حالة غياب الخصم، سينتظر الحكم فترة الربع ساعة القانونية قبل الإعلان عن غياب الفريق البينيني و فوزنا بنقاط المباراة".

في حال التأهل ، سيواجه مولودية الجزائر في الدور المقبل الفائز في المواجهة المزدوجة بين نادي مالانديج (زنجبار) والصفاقسي التونسي (ذهاب: 0-5). تقام مباراة الذهاب يومي 22 و 23 ديسمبر، بينما تلعب مباراة الإياب في 5-6 يناير 2021.